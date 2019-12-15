طارق يحيى يحشد أسلحته قبل لقاء الزمالك في الدوري

تحرير:محمد جمال ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

طارق يحيي

أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش القائمة التى تستعد للسفر للسويس لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدٍ الإثنين. وضمت قائمة الفريق كلًّا من: "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد سمير وناصر منسي وفرانك ستيفن ومحمد شحاتة ومحمد ناصف وخالد سطوحي وأحمد داوودا وأحمد سمير ومهند لاشين وحسام باولو".

وشهدت القائمة عودة كل من علي الفيل بعد انتهاء الإيقاف، بينما استبعد طارق يحيي 9 لاعبين: "عمرو جمال وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا وإسلام سري ومحمد رزق وأحمد هاني وتالا نداي ومصطفي محمود". وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو، فيما خسر الطلائع مباراته

وشهدت القائمة عودة كل من علي الفيل بعد انتهاء الإيقاف، بينما استبعد طارق يحيي 9 لاعبين: "عمرو جمال وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا وإسلام سري ومحمد رزق وأحمد هاني وتالا نداي ومصطفي محمود".



وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو، فيما خسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة الماضية من الدوري .



ويبحث رجال طارق يحيي عن الوصول لفوز الأول هذا الموسم، حيث لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدورى.



ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.



