بعد تأجيلها إلى 2020.. ما مصير ضريبة البورصة؟

تعد ضريبة الأرباح الرأسمالية إحدى الضرائب التي تم فرضها على الشركات المقيدة في البورصة، ومن المقرر البدء في تطبيقها خلال العام المقبل 2020، عقب انتهاء مقترحات تعديلها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

البورصة المصرية

تستعد وزارة المالية لمناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، نهاية شهر ديسمبر الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من العام المقبل 2020. وتنتظر الوزارة ومصلحة الضرائب الحصول على بيانات من قبل البورصة لقياس الأثر المالى لتطبيق الضريبة فى ظل تقديم مقترحات من جانب الجمعية المصرية للأوراق المالية. وفي عام2017، قررت الحكومة تأجيل تطبيق مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

خصم 1 في الألف تحت حساب الضريبة اقترحت الجمعية المصرية للأوراق المالية خصم 1 فى الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا، أي ليس على أرباح غير محققة. وتعد الضريبة نوع من الضرائب المفروضة على أرباح رأس المال،