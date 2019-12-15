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بعد تأجيلها إلى 2020.. ما مصير ضريبة البورصة؟

تعد ضريبة الأرباح الرأسمالية إحدى الضرائب التي تم فرضها على الشركات المقيدة في البورصة، ومن المقرر البدء في تطبيقها خلال العام المقبل 2020، عقب انتهاء مقترحات تعديلها
تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
تستعد وزارة المالية لمناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، نهاية شهر ديسمبر الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من العام المقبل 2020. وتنتظر الوزارة ومصلحة الضرائب الحصول على بيانات من قبل البورصة لقياس الأثر المالى لتطبيق الضريبة فى ظل تقديم مقترحات من جانب الجمعية المصرية للأوراق المالية. وفي عام2017، قررت الحكومة تأجيل تطبيق مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
خصم 1 في الألف تحت حساب الضريبة اقترحت الجمعية المصرية للأوراق المالية خصم 1 فى الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا، أي ليس على أرباح غير محققة. وتعد الضريبة نوع من الضرائب المفروضة على أرباح رأس المال،
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طارق-عامر (1)

«البنك المركزي» يدعم تطوير السياحة بـ50 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، عن مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق، من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما تنتهى في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة. وقال المركزي، إن المبادرة تتضمن إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الابقاء على الشركات في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "الايسكور" لمدة عامين.
الصادرات-المصريه

28.7% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 28.7% خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح جهاز الإحصاء، من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2019، أن قيمة العـجز في الميزان التجاري بلغت نحو 3.49 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2019، مقابل 4.90 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق 2018. وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبـة 2.7%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهـر سبتمبر 2019، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والجنيه يرتفع 8 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وفقدت العملة الخضراء نحو 8 قروش أمام الجنيه، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.13 جنيه، في مقابل نحو 16.21 جنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
الذهب (2)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 664 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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وزير-الماليه

معيط: احذروا.. «التهرب الضريبي» جريمة مخلة بالشرف

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحملة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
وزارة-المالية

المالية توضح قواعد تحصيل ورد ضريبة أدوات الدين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.
نمو-اقتصاد

6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

تحويل 5 شركات بمركز كبار الممولين للتهرب الضريبي

أعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، أنه تم اكتشاف خمس شركات بمركز كبار الممولين تقدم إقرارات صفرية، في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتم إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة). وقال حسين، إنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها، حيث أن أي شركة مسجلة بمركز كبار المموليين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار الممولين، وسيتم وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
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