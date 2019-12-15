بعد تأجيلها إلى 2020.. ما مصير ضريبة البورصة؟

تعد ضريبة الأرباح الرأسمالية إحدى الضرائب التي تم فرضها على الشركات المقيدة في البورصة، ومن المقرر البدء في تطبيقها خلال العام المقبل 2020، عقب انتهاء مقترحات تعديلها
تستعد وزارة المالية لمناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، نهاية شهر ديسمبر الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من العام المقبل 2020.
وتنتظر الوزارة ومصلحة الضرائب الحصول على بيانات من قبل البورصة لقياس الأثر المالى لتطبيق الضريبة فى ظل تقديم مقترحات من جانب الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وفي عام2017، قررت الحكومة تأجيل تطبيق مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
خصم 1 في الألف تحت حساب الضريبة
اقترحت الجمعية المصرية للأوراق المالية خصم 1 فى الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا، أي ليس على أرباح غير محققة.
وتعد الضريبة نوع من الضرائب المفروضة على أرباح رأس المال،
خصم 1 في الألف تحت حساب الضريبة
اقترحت الجمعية المصرية للأوراق المالية خصم 1 فى الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا، أي ليس على أرباح غير محققة.
وتعد الضريبة نوع من الضرائب المفروضة على أرباح رأس المال، والأرباح التي يدركها المستثمر عندما يبيع أصلا رأسماليا بسعر أعلى من سعر الشراء، ولا يتم فرض ضرائب أرباح رأس المال إلا عندما يتم تحقيق الأصل، وليس عندما يحتفظ به المستثمر، ولتوضيح ذلك، يمكن للمستثمر امتلاك الأسهم التي تقدر كل عام، ولكن المستثمر لا يتحمل ضريبة أرباح رأس المال على الأسهم حتى يبيعها.
وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة في عام 2013، ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% في 2014، ليتم تعليقها في العام التالي تحت ضغوط من المستثمرين لمدة عامين انتهت في مايو 2017، ثم تقرر تأجيلها حتى 2020.
وقررت وزارة المالية تطبيق ضريبة مؤقتة بواقع 0.125% تتصاعد إلى 0.15% ثم 0.175% على مدار السنوات الثلاث، ثم جرى تثبيتها لاحقا عند 0.15%.
محللون: ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة للمتعاملين
أكد محمد ماهر المحلل المالي، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة للمتعاملين، وتتفق مع قاعدة فرض الضرائب على الربح، مشيرا إلى أنه سيطالب وزارة المالية بتطبيق آلية ميسرة لدفع تلك الضريبة، ووقف ضريبة الدمغة.
بينما يرى محمد النجار المحلل المالي، أن الشركات غير المدرجة فى البورصة تعتمد فى أرباحها على معدلات النمو والتشغيل، كما تعتمد أرباح الشركات المقيدة بالبورصة على التوزيعات، وبالتالى فلا بد من وجود ضوابط محددة لاحتساب أرباح الشركات فى حالة توحيد ضريبة الأرباح.
وأكد أن فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات، وقيمة الربحية بالإضافة إلى ضريبة الدمغة سيؤدى إلى تضرر تلك الشركات المقيدة داخل البورصة، وهو ما يؤثر بالطبع على مؤشرات البورصة.
وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية قد تقدمت بطلب لوزارة المالية لدراسة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من ضريبة الدمغة، وذلك بعد رفع نسبة ضريبة الدمغة إلى 1.5 فى ألف.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات له، إنه لا توجد نية لإعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة في الوقت الحالي، وقال إنها مؤجلة حتى 2020.
وأضاف حسين أن المصلحة لم تستقر بعد على كيفية تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى حالة التفكير في عودة العمل بها بعد انتهاء فترة التأجيل المحددة بثلاث سنوات تنتهى فى عام 2020.
وأكد حسين أن المصلحة تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانه العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون حيث إن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
وقال رئيس المصلحة، إن هناك تنسيقا في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث إن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي.