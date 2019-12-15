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أروى تستعد لـ«صفقة» بفيديو كليب في موسم الرياض

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
أروى
أروى
تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping) وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية. تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير. أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحا للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايمانا منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.
تطل أروى خلال الفيديو بأكثر من "لوك" اهتم بتصميمها أميمة عزوز فيما الإخراج لسمير عارف والذي استعان بأحدث التقنيات التصويرية.الجدير بالذكر أن النجمة أروى شاركت في إحدى ليالي عدن ضمن موسم الرياض حيث قدمت باقة من أجمل الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن هنا ولدت الفكرة تصوير أغنيتها في موسم الرياض."صفقة"
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سيلينا جوميز متشوقة لسماع «ألحان قلبها».. تفاصيل ألبومها الجديد

كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، تفاصيل جديدة عن أحدث ألبوماتها الغنائية "Rare"، المقرر طرحه في 10 يناير المقبل، ويضم 13 أغنية من بينها: " Cut You Off"، و"Let me get me"، و"Crowded room"، و"A Sweeter place"، بالإضافة إلى أغنيتين سينجل أطلقتهما جوميز خلال 2019، وحققتا نجاحا ملحوظا بين محبي الموسيقى والغناء حول العالم، وهما: "Lose You To Love Me" و"Look At Her Now".
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بمشاركة زوجها.. كارمن سليمان تطرح كليب «بصاتك»

طرحت المطربة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وقد شاركها زوجها الملحن مصطفى جاد، بالظهور ضمن أحداث الكليب، والأغنية من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد. ومن أبرز أغاني كارمن سليمان "ما هي سهلة"، و"أناني" و"سلام"، و"حضن دافى"، و"لما تشوفك عيني"، و"ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، وتتر مسلسل "نصيبي وقسمتك". وتستعد كارمن لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، منتصف ديسمبر الحالي.
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سعد الصغير يدعو لشعبان عبد الرحيم من أمام الكعبة

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