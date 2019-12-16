الكشف عن علاجات تهزم سرطان الثدي خلال 10 أيام

أوضحت دراسة جديدة أن النساء اللاتي تخضعن للعلاج الإشعاعي يمكنهن توفير أسابيع من العلاج من خلال نهج جديد يساعد في إعطاء العلاج لمدة 10 ايام فقط

تحرير:فيروز ياسر ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

خلال الفترة الحالية، يركز العلماء على علاجات سرطان الثدي للتوصل إلى الأفضل والذي يضمن للنساء الوقاية أو العلاج في فترة قصيرة، بالإضافة إلى تقليل نسب خطر الوفاة، كما كانت الأولوية التخلص من الورم تماما سواء بالعقاقير أو العمليات التي غالبا ما تترك بعض الندوب. يعود الفضل إلى العمليات التي خضعت لها النساء المصابات بالسرطان في المرحلة الأولى إلى بقائهم على قيد الحياة بنسبة 90% وخمس سنوات بعد التشخيص، ولكن تلك العلميات مكلفة للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.

تواجه النساء لشهور الزيارات المتكررة للمستشفى من أجل الفحوصات، وقد تضحي بعضهن بالمهنة ولا تستطيع أن تعيش حياتها الأسرية كالسابق، وكل ذلك بسبب الآثار الجانبية للعلاجات، حيث تعانين من الغثيان والإرهاق إلى قروح الجلد المؤلمة وفقدان الإحساس، ولهذا يركز الأطباء على طرق التغلب على المرض دون تدمير حياة النساء

تواجه النساء لشهور الزيارات المتكررة للمستشفى من أجل الفحوصات، وقد تضحي بعضهن بالمهنة ولا تستطيع أن تعيش حياتها الأسرية كالسابق، وكل ذلك بسبب الآثار الجانبية للعلاجات، حيث تعانين من الغثيان والإرهاق إلى قروح الجلد المؤلمة وفقدان الإحساس، ولهذا يركز الأطباء على طرق التغلب على المرض دون تدمير حياة النساء في هذه العملية.

وكشف الخبراء خلال مؤتمر عالمي لسرطان الثدي في سان أنطونيو، تكساس، عن مجموعة من الاكتشافات التي يأملون في فعاليتها ونجاحها، كالعلاج الإشعاعي الذي يزيل الخلايا السرطانية بدقة عالية في غضون أيام - مما يؤدي إلى تجنب المريضات جلسات المستشفى اليومية بالإضافة إلى اختبارات الحمض النووي للورم التي قد تساعد على تجنب النساء المصابات بسرطان الثدي المتقدم للعلاج الكيميائي.

كما رحب هيندريك توبياس، باحث في معهد لندن، بالتقدم، حيث قال: لم يعد التركيز على علاج سرطان الثدي من خلال التحكم في نمو الورم أو إبقاء المرضى على قيد الحياة كافيا، فالنساء المصابات صغيرات في السن ويمتلكن عائلات ووظائف، لذا يجب التأكيد على أنه قد تحدث بعض الاضطرابات في حياتهن ولكن هذا لا يعني ترك كل شيء جانبا".

العلاج المتقدم خلال 10 أيام



أوضحت دراسة جديدة أن النساء اللاتي تخضعن للعلاج الإشعاعي يمكنهن توفير أسابيع من العلاج من خلال نهج جديد يساعد في إعطاء العلاج لمدة 10 ايام فقط، حيث تتضمن الطريقة استهداف جزء من الثدي بدلا من أكمله بأشعة "إكس" حيث توضح "سيمونا شيتلمان" من مركز أندرسون للسرطان بجامعة تكساس أن سرطانات الثدي الصغيرة تميل إلى الظهور في نفس المنطقة، لذا يمكن علاج الجزء فقط، وهذا الأمر يؤدي بدوره إلى تقليل حروق الجلد والندبات.

أقل كمية من الإشعاع



كشفت تجربة جديدة أن الخضوع للعلاج الإشعاعي الجزئي بعد الجراحة يساعد في تقليل بشكل كبير من الآثار الجانبية بما في ذلك ألم الثدي وحساسية، مقارنة بإشعاع الثدي بأكمله، كما وجدت الدراسة أن جميع النساء تقريبا لم يكن لديهن أى علامات للإصابة بسرطان الثدي بعد 5 سنوات.

يقول شارلوت كولز، أستاذ علم الأورام بجامعة كامبريدج، إن الحفاظ على أنسجة الثدي "وقت التعافي" قد يكون أمرا أساسيا، كما يوصي مراقب الصحة بالمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية الآن بالعلاج الإشعاعي للثدي الجزئي للنساء المصابات بسرطان منخفض الخطورة.

اختبار الحمض النووي في الدم



يعتبر العلاج الكيميائي من أكثر العلاجات التي خضعت لها النساء المصابات بسرطان الثدي، لكن لن يكُن في حاجة إليها بفضل الأدوية الجديدة والاختبار الجيني، وذلك لأن للأورام رمز وراثي خاص تم تحديد المئات منها لذا قد يعمل الدواء المستهدف بشكل جيد على نوع فرعي واحد، ولهذا هناك تحدي للاطباء يتمثل في مطابقة الدواء المناسب مع المريض المناسب.

طور باحثون من معهد أبحاث السرطان خزعة سائلة جديدة يمكنها اكتشاف الطفرات الوراثية بدقة في الأورام - من عينة دم مستخلصة من الذراع، ثم يمكن استخدام نتائج الاختبار لإقران المرضى بعلاجات مخصصة لإبطاء نمو السرطان.

أشار نيكولاس تيرنر، أخصائي السرطان، الذي قاد البحث: "بالنسبة للنساء المصابات بالسرطان المتقدم، فإن العلاج الكيميائي هو الخيار الوحيد المتاح أمامهن، لكن بعض الاختبارات البسيطة قد تتطابق مع العلاجات وهذا يجعلها أكثر فعالية مع آثار جانبية أقل".

قلم يرصد الخلايا السرطانية



خلال عملية إزالة الورم، فيجب التخلص منه بالكامل وبالتالي يمكن قطع أنسجة محيطة للتأكد من عدم وجود خلايا سرطانية، وذلك لأنه إذا تركت أي خلايا للورم فيمكن أن يعود المرض مرة أخرى، ولهذا نجح الباحثون في ابتكار قلم عالي التنقية يساعد الجراحين في التمييز بين الأنسجة السليمة والضارة خلال العملية الجراحية.

يعمل القلم من خلال أخذ جزء من الأنسجة ووقع قطرة من الماء عليها فيتم امتصاصها مع جزئيات أخرى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبعدها يتم تحليل العينة في جهاز بغرفة العمليات للكشف عما إذا كانت سرطانية أو لا، ولا تستغرق تلك الخطوة سوى 30 ثانية.

يأمل الباحثون في أن الجهاز الذي يتم اختباره ايضا في سرطانات البنكرياس والغدة الدرقية أن يكون متاحا خلال السنوات الـ 5-10 القادمة.