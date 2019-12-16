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الكشف عن علاجات تهزم سرطان الثدي خلال 10 أيام

أوضحت دراسة جديدة أن النساء اللاتي تخضعن للعلاج الإشعاعي يمكنهن توفير أسابيع من العلاج من خلال نهج جديد يساعد في إعطاء العلاج لمدة 10 ايام فقط
تحرير:فيروز ياسر ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
علاج سرطان الثدي
علاج سرطان الثدي
خلال الفترة الحالية، يركز العلماء على علاجات سرطان الثدي للتوصل إلى الأفضل والذي يضمن للنساء الوقاية أو العلاج في فترة قصيرة، بالإضافة إلى تقليل نسب خطر الوفاة، كما كانت الأولوية التخلص من الورم تماما سواء بالعقاقير أو العمليات التي غالبا ما تترك بعض الندوب. يعود الفضل إلى العمليات التي خضعت لها النساء المصابات بالسرطان في المرحلة الأولى إلى بقائهم على قيد الحياة بنسبة 90% وخمس سنوات بعد التشخيص، ولكن تلك العلميات مكلفة للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
تواجه النساء لشهور الزيارات المتكررة للمستشفى من أجل الفحوصات، وقد تضحي بعضهن بالمهنة ولا تستطيع أن تعيش حياتها الأسرية كالسابق، وكل ذلك بسبب الآثار الجانبية للعلاجات، حيث تعانين من الغثيان والإرهاق إلى قروح الجلد المؤلمة وفقدان الإحساس، ولهذا يركز الأطباء على طرق التغلب على المرض دون تدمير حياة النساء
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آلام الأذن

بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن. عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
الملح-الفلفل-الليمون

تحسين الهضم.. فوائد بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

يتميز عصير الليمون بالعديد من الفوائد، على سبيل المثال التعزيز من صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في فقدان الوزن والحد من الالتهابات، والوقاية من السرطان، كما يتميز بخصائص مضادة للسرطان، على الجانب الآخر بيكربونات الصوديوم تعرف بفوائدها المتعددة، بما في ذلك، تبييض الأسنان والتخلص من حروق الشمس، إضافة إلى المساعدة في توحيد لون البشرة، والتخلص من القشرة، فمن المؤكد أن دمج هذين العنصرين سيكون مفيدًا بشكل كبير للصحة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "organicfacts".
سرطان-الثدي-عند-الرجال-طرق-التشخيص-والعلاج

دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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سرطان-الثدي-عند-الرجال-طرق-التشخيص-والعلاج

دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
الانتصار على سرطان الثدي

تناول علاج سرطان الثدى في شكل أقراص يؤخر تطور المرض

سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين النساء حول العالم، وللأسف العدد في زيادة، ولأن الأطباء يعملون على قدم وساق، فقد وافق رؤساء هيئة الخدمات الصحية والوطنية على أن النساء اللاتي في مراحل متقدمة من الإصابة بسرطان الثدي ويتناولن العقاقير في شكل أقراص بشكل يومي فإن هذا الأمر يزيد شهورًا -بل وسنوات- من حياتهن. كما أشاد الأطباء بهذا التقدم في علاج سرطان الثدي خلال 20عاما، كما أن الآثار الجانبية للعقاقير في شكل أقراص ضعيفة، ولهذا استخدمها النساء لتقليل مستويات هرمون الاستروجين الذي يُعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالمرض الخبيث بنسبة 60%.
عصير-الجزر

اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
سرطان-الدم

يحدث نتيجة ضعف المناعة.. ما ليمفوما اللاهودجكين؟

سرطان الدم من أكثر أنواع السرطان فتكا، كما أن ليمفوما اللاهودجكين (NHL) هي مجموعة من سرطانات الدم التي تشمل جميع أنواع الأورام اللمفاوية، باستثناء ليمفوما هودجكين، حيث يتطور عندما تتطور الأورام من الخلايا اللمفاوية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء. يمكن أن ينتشر الليمفوما اللاهودجكين في أجزاء أخرى من الجهاز اللمفاوي؛ كالأوعية اللمفاوية، واللوزتين، والطحال، والغدة الزعترية ونخاع العظام، وفي بعض الحالات تتأثر الأعضاء خارج الجهاز اللمفاوي أيضا. وذلك حسبما ذكر موقع Bold sky.com.
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