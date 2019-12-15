رياضة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

تحرير:محمد جمال ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الزمالك
الزمالك
أعلن كارتيرون المدير الفني للزمالك القائمة، التي ستخوض مباراة طلائع الجيش،، والتي ستقام في السابعة والنصف، مساء غد الاثنين على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري . وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا، علي النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمد عنتر- أحمد عيد. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.
وعلي الجانب الاخر، أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش القائمة التى تستعد للسفر للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نظيره فريق الزمالك وضمت قائمة الفريق كلًا من : "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

الإسماعيلي يُحقق فوزًا صعبًا على فريق مصر بهدف نظيف

نجح فريق الإسماعيلي في حصد فوز صعب أمام نظيره فريق مصر، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، وسجل هدف الدراويش الوحيد همام طارق، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمين. بهذا الفوز يحتل الإسماعيلي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثمان مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى يحشد أسلحته قبل لقاء الزمالك في الدوري

أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش القائمة التى تستعد للسفر للسويس لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدٍ الإثنين. وضمت قائمة الفريق كلًّا من: "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد سمير وناصر منسي وفرانك ستيفن ومحمد شحاتة ومحمد ناصف وخالد سطوحي وأحمد داوودا وأحمد سمير ومهند لاشين وحسام باولو".
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .
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طارق-يحيى‎

طارق يحيى يحشد أسلحته قبل لقاء الزمالك في الدوري

أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش القائمة التى تستعد للسفر للسويس لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدٍ الإثنين. وضمت قائمة الفريق كلًّا من: "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد سمير وناصر منسي وفرانك ستيفن ومحمد شحاتة ومحمد ناصف وخالد سطوحي وأحمد داوودا وأحمد سمير ومهند لاشين وحسام باولو".
شيكابالا وابراهيم صلاح

الأشعة تثبت إصابة شيكابالا بحصوات على الكلى

كشف مصدر بنادي الزمالك أن التحاليل التي أجراها محمود عبدالرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك، أسفرت عن معاناته من حصوات على الكلى. وأوضح المصدر أن اللاعب تغيب عن المران الأيام الماضية بسبب مرضه، وأن الأطباء طلبوا من صاحب الـ33 عاما عمل أشعة وتحليلات كشفت عن إصابته بحصوات على الكلى، وأنه أجرى تحليلات جديدة اليوم السبت، ومن المقرر أن تكشف نتيجتها عن حاجة شيكابالا لإجراء عملية جراحية من عدمه، ويرى الأطباء المشرفون على حالته أن شيكابالا قد لا يحتاج إلى جراحة بالليزر، ويكتفي ببعض الأدوية لإذابة الحصوات.
الزمالك- والشرقية (6)

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك في مواجهة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام– محمود علاء– محمد عبدالغني– محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد– فرجانس ساسي– يوسف أوباما– أحمد سيد زيزو– أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل– محمد عبد السلام– محمد حسن– إسلام جابر– مصطفى فتحي– محمد أوناجم- عمر السعيد.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
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