كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

تحرير:محمد جمال ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الزمالك

أعلن كارتيرون المدير الفني للزمالك القائمة، التي ستخوض مباراة طلائع الجيش،، والتي ستقام في السابعة والنصف، مساء غد الاثنين على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري . وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا، علي النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمد عنتر- أحمد عيد. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

وعلي الجانب الاخر، أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش القائمة التى تستعد للسفر للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نظيره فريق الزمالك وضمت قائمة الفريق كلًا من : "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد