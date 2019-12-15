سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

برد قارص وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
واصلت موجة الطقس السيئ زحفها على عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث انخفضت درجات الحرارة لأدنى معدلاتها ووصلت إلى حد الصقيع على أغلب الأنحاء، حيث انخفضت إلى 11 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على الإسكندرية تسببت فى غرق الشوارع وتجمعت مياه الأمطار، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور ورفعت نسبة الغياب فى المدارس. وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ، مشددا على أهمية التعامل مع البلاغات الواردة بالأحياء لوأد وتخفيف مخاطر الأمطار.
وأوضح الشريف، أن هناك حالة من الاستنفار في أحياء المحافظة لمواجهة النوة الحالية، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بأقصي جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، لافتا أنه تم وضع خطة لتمركزات وتوافر سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية. ودفعت هيئة الصرف الصحى بقيادة اللواء
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
أمين شرطة وسط مياه الأمطار

أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (1)

الإياتا تطلق SFOC لفحص البضائع.. آلية جديدة لتقليص 360 ألف يوم سنويًّا

في تحرك نشط للتعامل مع أزمة رفع المعايير الذكية لعمليات مناولة الشحن، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" آلية جديدة لتعزيز كفاءة تدقيق عمليات الشحن. الاتحاد الدولي "إياتا" أطلق برنامج "القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن. وتضم هذه الخطوة الجديدة من "إياتا" عنصرين رئيسين: الأول برنامج التدقيق المعياري العالمي: من خلال طرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، ما يضمن للخطوط الجويةالتزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل "إياتا" على صعيد مناولةالشحن وفق الكتيّب الخاصّ بالاتحاد.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: تحركنا في طريقي التنمية ومحاربة الإرهاب معا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان علينا في مصر مواجهة تحدى الإرهاب وتحقيق التنمية ورغم أن كثيرين منهم مفكرون ومثقفون وإعلاميون قالوا إن علينا أولا أن نتخلص من الإرهاب ونتبنى اقتصاد حرب، ثم نتحدث عن التنمية إلا أننا اخترنا أن نسير في الطريقين معا لأننا نعلم أن هدف الإرهاب في مصر هو إيقاف التنمية"، جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الأحد، خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
اقرأ المزيد من الأخبار
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

رياح وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

شهدت معظم محافظات الجمهورية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، نتيجة الأمطار الغزيرة، وهو ما حذرت منه أمس هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار ووجود الرياح على بعض الأنحاء اعتبار من اليوم ولمدة 72 ساعة. ففي الغربية، شهدت المحافظة أمطارا غزيرة مصحوبة ببرودة مما أدى إلى تراكم المياه بالشوارع والميادين، وقد وجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة شفط مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أية حوادث.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

أمطار غزيرة ورياح.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

تعرضت بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة. ففي الغربية، شهدت هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة ، ما أدى إلى تراكمها بشوارع وميادين المحافظة. ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة سحب مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبا لوقوع أية حوادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية.
ذبابة- تسي- تسي

مصر تحت حصار الذباب.. معركة الخريف الخاسرة (ملف)

على مدار الأيام الماضية، لم يكن هناك سيرة فى الشارع المصرى إلا عن الذباب الذى أرق حياة عدد كبير من المواطنين بالمحافظات، وفتح الباب على مصراعيه أمام موجة شائعات مرت وتسربت إلى النفوس محدثة بلبلة واسعة وفزعا شديدا فى النفوس، فى ظل تكهنات وتساؤلات عن مصدر هذه الهجمة الشرسة والمخاطر المحتملة، مع ردود وتوضيحات حكومية كثيرة وغضب برلمانى وشكاوى من الأهالى لا تتوقف.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بشوارع العريش

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء، عن سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن الميادين العامة بمدينة العريش، إذ أكد المهندس سعيد بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أنه فور سقوط الأمطار وتكوين تجمعات المياه فى الشوارع والميادين بمدينة العريش، تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح، و3 سيارات نافوري، و4 ماكينات دويتس لشفط المياه، مضيفًا أنه تم سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، إلى جانب أعمال الصرف الصحي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]