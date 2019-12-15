برد قارص وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

أمطار الإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيئ زحفها على عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث انخفضت درجات الحرارة لأدنى معدلاتها ووصلت إلى حد الصقيع على أغلب الأنحاء، حيث انخفضت إلى 11 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على الإسكندرية تسببت فى غرق الشوارع وتجمعت مياه الأمطار، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور ورفعت نسبة الغياب فى المدارس. وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ، مشددا على أهمية التعامل مع البلاغات الواردة بالأحياء لوأد وتخفيف مخاطر الأمطار.

وأوضح الشريف، أن هناك حالة من الاستنفار في أحياء المحافظة لمواجهة النوة الحالية، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بأقصي جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، لافتا أنه تم وضع خطة لتمركزات وتوافر سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية. ودفعت هيئة الصرف الصحى بقيادة اللواء