صدقني.. أنت لا تحتاج إلى معجزة!

د. مجدي العفيفي

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

دعنا نتحاور فالحوار للإقناع وليس للإلزام.. ساعدني على توضيح رأيي.. اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت.. ولولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلفا.. انتبه لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع.. واعلم أن تكسيرك لمجاديفي لا يزيد أبدا من سرعة قاربك.. فما يوجد يكفي الجميع..! والطريق يتسع للجميع

أحيلك يا صديقي إلى قواعد المناقشة التي تدرس في المدارس الألمانية، وهي خمسون قاعدة عن فن قبول الاختلاف والتعايش الإيجابي بين البشر.. لا بد من معرفتها عندما نتناقش.. لا يتفاعل الإنسان إلا مع المختلف عنه.. واختلاف الألوان يُعطي جمالا للوحة.. فاعلية يديك تكمن باختلافهما وتقابلهما. الحياة تقوم على

أحيلك يا صديقي إلى قواعد المناقشة التي تدرس في المدارس الألمانية، وهي خمسون قاعدة عن فن قبول الاختلاف والتعايش الإيجابي بين البشر.. لا بد من معرفتها عندما نتناقش.. لا يتفاعل الإنسان إلا مع المختلف عنه.. واختلاف الألوان يُعطي جمالا للوحة.. فاعلية يديك تكمن باختلافهما وتقابلهما.

الحياة تقوم على الثنائية والزوجية.. أنت جزء من كُلّ في منظومة الحياة.. لعبة كرة القدم تكون بفريقين مختلفين.. الاختلاف استقلال ضمن المنظومة.. ابنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك.. زوجتك أو زوجك وجه مقابل وليس مطابقا لك كاليدين.. لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع.. تقبل اختلاف الآخر وطور نفسك..

ساعدني يا صديقي على توضيح رأيي.. لا تقف عند ألفاظي وافهم مقصدي.. لا تحكم علي من لفظ أو سلوك عابر.. لا تتصيد عثراتي.. فهمي لك لا يعني القناعة بما تقول.. لا تمارس علي دور الأستاذ.. ساعدني أن أفهم وجهة نظرك.. بدون الناس لا حياة ولا حيوية.. إن كثرة الضوابط تشل حركة الإنسان.. الناس بحاجة للتقدير والتحفيز والشكر.. لا تبخس عمل الآخرين.. ابحث عن صوابي فالخطأ مني طبيعي.. انظر للجانب الإيجابي في شخصيتي.. ليكن شعارك وقناعتك في الحياة : يغلب على الناس الخير والحب والطيبة.. ابتسم وانظر للناس باحترام وتقدير.. معرفة الناس للتعايش معهم لا لتغييرهم.. اختلاف أنماط الناس إيجابي وتكاملي.

الضعف الإنساني قوة.. لكن أكثر الناس لا يعلمون.. فأنا عاجز من دونك.. لولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلف.. لا يخلو إنسان من حاجة وضعف.. لولا حاجتي وضعفي لما نجحت أنت.. أنا لا أرى وجهي لكنك أنت تراه.. إن حميت ظهري أنا أحمي ظهرك.. أنا وأنت ننجز العمل بسرعة وبأقل جهد.

إذن قل لي من فضلك:

كم مرة جلست إلى نفسك.. وتحاسبتما؟

كم مرة ناوشك ضميرك وتجاذبت معه أطراف الحوار؟ كم مرة نظرت إلى وجهك في المرآة؟ وكم مرة نزعت قناعك؟

كم قطعة من وجهك تفتتت من كثرة التصاق الأقنعة وإلصاقها؟

كم مرة صافحت الإنسانية بداخلك؟ وكم مرة صفعتك هي؟

وكم مرة أدخلت يدك إلى جناحك وخرجت بيضاء من غير سوء؟

وكم مرة مارست الحياة في ضوء المصابيح..؟ وكم.. وكم؟!

مشكلتك أنك لا تحب حتى نفسك.. فكيف ستحب غيرك؟ ابدأ بنفسك أولا.. ولو تصالح الواحد منا مع نفسه، لأصلح الله بين «الذئب» و«الغنم»حاول ولو قليلا.. حاول..!

أنت تتوهم أنك أذكى الناس.. وتعامل الناس على أنك أذكى منهم.. والمفروض حين تتعامل مع الآخر فلا بد أن تعتقد أن هذا الآخر أذكى منك ألف مرة.. ومن ثم ستكسبه ولا تخسر نفسك، وذلك أيضا هو الخسران المبين.!

أنت تناور.. وتغامر.. وتقامر.. توري غيرك من طرف اللسان حلاوة وتروغ منه كما يروغ الثعلب.. وتلدغ وتختبئ في جحر ذاتك.. وإن لم تجد من تلدغه تلدغ نفسك.. وذلك أيضا هو الضلال البعيد.

نعم .. نعم .. كلهم خلعوا عليك صفات «الذئب» والثعلب» و«الثعبان».. وما ذنبهم..؟ لقد بحثوا فيك عن «الإنسان» فوجدوه منزويا هناك هناك في صحراء روحك.. هناك هناك في أحراش نفسك.. يتدلى في «جب» النسيان.. يلعق الاغتراب.. ويلعن الأيام.. على طريقة:

نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا

ونهجو ذا الزمان بغير ذنب

ولو نطق الزمان لنا هجانا

وليس الذئب يأكل لحم ذئب

ويأكل بعضنا بعضا عيانا

أرجوك حاول أن تلملم ذاتك المبعثرة.. وتجمع أشلاءك المتناثرة.. صدقني أنت لا تحتاج إلى معجزة -كما تقول- فما نحن في زمن المعجزات! اعذرني .. ما أنا بالواعظ ولا بالذي يرتدي ثوب الناصح.. فما أثقل النصيحة.. أعرف ذلك.. لكن من لم تردعه ذاته، تردعه قوة المجتمع، ومن لم تردعه قوة المجتمع، تردعه قوة السماء.. وويل لمن تردعه قوة السماء.

أعرف أن صوتي سوط.. وأن كلماتي شظايا.. لكن.. لا بد مما ليس منه بد.. أليس كذلك؟