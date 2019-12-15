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صدقني.. أنت لا تحتاج إلى معجزة!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
تعبيرية
تعبيرية
دعنا نتحاور فالحوار للإقناع وليس للإلزام.. ساعدني على توضيح رأيي.. اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت.. ولولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلفا.. انتبه لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع.. واعلم أن تكسيرك لمجاديفي لا يزيد أبدا من سرعة قاربك.. فما يوجد يكفي الجميع..! والطريق يتسع للجميع
أحيلك يا صديقي إلى قواعد المناقشة التي تدرس في المدارس الألمانية، وهي خمسون قاعدة عن فن قبول الاختلاف والتعايش الإيجابي بين البشر.. لا بد من معرفتها عندما نتناقش.. لا يتفاعل الإنسان إلا مع المختلف عنه.. واختلاف الألوان يُعطي جمالا للوحة.. فاعلية يديك تكمن باختلافهما وتقابلهما.  الحياة تقوم على
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الخطيب

أسامة خليل يكتب: محمود الخطيب واستاد السلام (فنكوش الفناكيش)

منذ فترة وأنا متردد فى الحديث عن النادى الأهلى، ليس خوفا أو قلقا من ذباب السوشيال ميديا المجند بالأجر للهجوم والتشويه والتشهير بأى شخص يقترب بالنقد من أسطورة الأساطير، ولكن حرصا على صحة الكابتن محمود الخطيب، وعدم التأثير سلبا فى حالته النفسية، فى ظل التقارير الطبية المقلقة والمزعجة التى توالى إدارة الإعلام بالنادى إصدارها وتقدم فيها شرحا طبيًّا وافيًا لأدق تفاصيل الحالة المرضية للرئيس (مكان الألم، تقرير الإشاعات، توصيف الطبيب، طريقة العلاج ومدته، نوع الحذاء الذى سيرتديه الرئيس لعلاج الخلل بين القدمين اليمنى واليسرى، موعد العرض المقبل على الطبيب، والذى دائمًا يتصادف مع أزمة يمر بها الأهلى، وربما يرجع ذلك إلى أن الضغط العصبى الذى يمر به وقت الأزمة يستثير حواس الألم وهى متلازمة نفسية لدى الأشخاص الذين يخشون المواجهة ويخافون اتخاذ القرار).
نيلسون-مانديلا (7)

الجوهرة السمراء تطيح بالقبعة البيضاء واسألوا مانديلا!

قبل 6 سنوات، وبالتحديد في الخامس من ديسمبر عام 2013، رحل عن عالمنا نيلسون مانديلا، بعد رحلة من العذاب والشقاء استمرت مئة عام إلا خمس سنوات، وهو أول رئيس لجنوب إفريقيا يُنتَخب عبر انتخابات ديمقراطية تمثيلية كاملة، وأول رئيس دولة أسود في البلاد.
مظاهرات العراق

انتفاضات الطقس الاستعراضي ما بعد الحداثي.. الحالة اللبنانية والعراقية

إن نظرة فاحصة على وقائع الانتفاضات الشعبية فى لبنان والعراق، تكشف عن الطابع المشهدى ما بعد الحديث، الذى بدأ مع الثورات البرتقالية التى أدت إلى تفكك لأنظمة الشمولية الشيوعية، ومعها الإمبراطورية الفلسفية الماركسية، والكتلة السوفيتية السابقة مع انهيار حائط برلين. تتسم التظاهرات والاعتصامات بعديد من السمات الجديدة المختلفة عن الثورات البرتقالية التى تمت فى مجتمعات تتسم ثقافتها بالحد الأدنى الجامع لطبقاتها الاجتماعية المتبلورة بنائيًّا، وعلى مستوى الوعى الاجتماعى، ووحدة النظام التعليمى، وسياساته ومناهجه، ناهيك عن الثقافة المدنية الحداثية التى تمددت وترسخت فى ظل الأنظمة الشيوعية القمعية.
كتابات-وخواطر (2)

السي. آي. إيه وهوليوود.. وأشياء أخرى!

وفي الحالتين ضياع: قال الزعيم الهندي (نهرو) للرئيس (جمال عبد الناصر): إننا واقعون بين شقي رحى يسعيان لتمزيقنا: الأول الـ(سي. آي. إيه) وهذه سيضيع فيها الوطن! والثاني (هوليوود) وهذه ستضيع فيها العقول!
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