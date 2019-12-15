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بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

تحرير:محمد محمود ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
كهرباء - صورة أرشيفية
كهرباء - صورة أرشيفية
توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.
وذكرت عتمان، اليوم الأحد، أنه سبق ووقعت حوادث مؤسفة مع بداية دخول موسم الأمطار راح ضحيتها طفلة في محافظة الشرقية، موضحة أن صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة تشكل خطر يهدد حياة المواطنين، بعد أن تحولت هذه الكابلات إلى مصيدة للموت، ما أصاب المواطنين بالهلع خوفا من حدوث ماس كهربائي نتيجة لسقوط
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الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
أمين شرطة وسط مياه الأمطار

أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (1)

الإياتا تطلق SFOC لفحص البضائع.. آلية جديدة لتقليص 360 ألف يوم سنويًّا

في تحرك نشط للتعامل مع أزمة رفع المعايير الذكية لعمليات مناولة الشحن، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" آلية جديدة لتعزيز كفاءة تدقيق عمليات الشحن. الاتحاد الدولي "إياتا" أطلق برنامج "القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن. وتضم هذه الخطوة الجديدة من "إياتا" عنصرين رئيسين: الأول برنامج التدقيق المعياري العالمي: من خلال طرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، ما يضمن للخطوط الجويةالتزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل "إياتا" على صعيد مناولةالشحن وفق الكتيّب الخاصّ بالاتحاد.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: تحركنا في طريقي التنمية ومحاربة الإرهاب معا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان علينا في مصر مواجهة تحدى الإرهاب وتحقيق التنمية ورغم أن كثيرين منهم مفكرون ومثقفون وإعلاميون قالوا إن علينا أولا أن نتخلص من الإرهاب ونتبنى اقتصاد حرب، ثم نتحدث عن التنمية إلا أننا اخترنا أن نسير في الطريقين معا لأننا نعلم أن هدف الإرهاب في مصر هو إيقاف التنمية"، جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الأحد، خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
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مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز

تقدم الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، طالب فيه بفتح الباب لتعيين أطباء بيطيريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة، موضحا أن فتح الباب لتعيين أطباء بيطرين جدد أصبح ضرورة هامة، خاصة أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، تعاني من عجز كبير في الأعداد.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.
قطار - أرشيفية

نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«قوى عاملة النواب» توصي بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزراء (المالية، الزراعة، التنمية المحلية، الصحة، الأوقاف، التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.
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