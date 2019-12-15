بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

تحرير:محمد محمود ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

كهرباء - صورة أرشيفية

توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت عتمان، اليوم الأحد، أنه سبق ووقعت حوادث مؤسفة مع بداية دخول موسم الأمطار راح ضحيتها طفلة في محافظة الشرقية، موضحة أن صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة تشكل خطر يهدد حياة المواطنين، بعد أن تحولت هذه الكابلات إلى مصيدة للموت، ما أصاب المواطنين بالهلع خوفا من حدوث ماس كهربائي نتيجة لسقوط