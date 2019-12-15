انخفاض جديد في سعر الدولار.. والجنيه يرتفع 8 قروش

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وفقدت العملة الخضراء نحو 8 قروش أمام الجنيه، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.13 جنيه، في مقابل نحو 16.21 جنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك بلوم، وبنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05