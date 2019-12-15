مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

زلزال - أرشيفية

أعلن مسؤولون في الفلبين مصرع طفلة وإصابة 15 شخصا آخرين بجروح بعد أن ضرب زلزال قوي اليوم الأحد، بالقرب من مدينة "دافاو". وقال رئيس بلدية بلدة "ماتاناو" جنوبي البلاد فينسنت فرنانديز في تصريحات لإذاعة محلية أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، إن طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام لقت حتفها جراء انهيار جدار عليها. من جهتها، قالت سلطات الطوارئ في الفلبين، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - إن أكثر من 15 شخصا أصيبوا في مقاطعة "دافاو ديل سور".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب جنوب الفلبين ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي "دافاو" على جزيرة "مينداناو" الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومترا.وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه ليس هناك خطر من حدوث