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مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
أعلن مسؤولون في الفلبين مصرع طفلة وإصابة 15 شخصا آخرين بجروح بعد أن ضرب زلزال قوي اليوم الأحد، بالقرب من مدينة "دافاو". وقال رئيس بلدية بلدة "ماتاناو" جنوبي البلاد فينسنت فرنانديز في تصريحات لإذاعة محلية أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، إن طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام لقت حتفها جراء انهيار جدار عليها. من جهتها، قالت سلطات الطوارئ في الفلبين، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - إن أكثر من 15 شخصا أصيبوا في مقاطعة "دافاو ديل سور".
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب جنوب الفلبين ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي "دافاو" على جزيرة "مينداناو" الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومترا.وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه ليس هناك خطر من حدوث
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مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم حافلة بنيبال

لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، فى حادث تحطم حافلة كانت تقل عددا من الحجاج الهندوس فى نيبال. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن براجوال ماهارجان مسئول بالشرطة النيبالية إن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي العاصمة كاتماندو وتحطمت، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في أسباب وقوع الحادث.
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ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا إلى 15 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 15 قتيلا وفقدان نحو 17 آخرين، وذلك بعدما لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته جراء الحادث. وذكرت الشرطة النيوزيلندية وفقا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن القتيل كان قد تم احتجازه بالمستشفى بعد إصابته في الثورات البركاني الذي اندلع الإثنين الماضي.
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كوريا الشمالية تجري تجربة «مهمة».. والهدف تعزيز الردع النووي

أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية وأن هذه التجربة سوف تعزز من قدرات الردع النووي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إجراء الاختبار مساء أمس في ساحة سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، والمعروفة باسم موقع دونجتشانج ري.
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مصرع 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادثي تصادم بكوريا الجنوبية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثي تصادم كبيرين متتاليين على طريق سريع في جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن الحادث الأول وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حوالى 10 سيارات ومن ضمنهم شاحنات بضائع، على طريق سريع متجه إلى يونج تشون في مقاطعة شمال جيونج سانج على بعد 301 كم جنوب سول كما تحطمت خلفها 20 سيارة أخرى على التوالي.
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تشيلي: لا ناجين من حادث تحطم طائرة عسكرية

أعلنت تشيلي أن عمليات البحث لم تؤد إلى العثور عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا. وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم"، "إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين"، موضحا أن الطائرة لم ترسل أي إشارات استغاثة، مرجحا هبوط الطائرة اضطراريا بعد نفاد الوقود. يذكر أن طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" اختفت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-10

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلا و2000 مصاب

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا مؤخرا وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، إلى 49 شخصا. وقالت وزيرة الصحة الألبانية "أوجيرتا ماناستيرليو" - في تصريح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، إن حصيلة المصابين جراء الزلزال ارتفعت إلى نحو ألفي مصاب بعدما تم جمع معلومات من المستشفيات والمراكز الصحية الصغيرة والمنازل والمقيمين الآن في الخيام. وأضافت الشبكة أن المئات من التوابع الزلزالية ضربت ألبانيا عقب هذا الزلزال العنيف بلغت شدة 3 منها على الأقل خمس درجات على مقياس ريختر.
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 39 قتيلًا و650 مصابًا

أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل يومين إلى 39 قتيلا. كما أعلنت السلطات، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ ببلدة "ثومين" إذ لا يعتقد بوجود المزيد من المفقودين تحت الأنقاض فيما تستمر ببلدة "دوريس"، وتعد البلدتان هما الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الأول الثلاثاء بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر وأسفر أيضا عن إصابة أكثر من 650 شخصا.
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23 قتيلًا ومئات المصابين حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا أمس الثلاثاء، وبلغت شدته 6.4درجة على مقياس ريختر، إلى 23 حالة وفاة على الأقل، إضافة إلى مئات المصابين. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العشرات من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة عقب الزلزال الذي يعد الأقوى منذ 40 عاما، مشيرة إلى أن العديد من الدول أرسلت متطوعين؛ من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث.
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