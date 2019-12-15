السيسي: تحركنا في طريقي التنمية ومحاربة الإرهاب معا

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان علينا في مصر مواجهة تحدى الإرهاب وتحقيق التنمية ورغم أن كثيرين منهم مفكرون ومثقفون وإعلاميون قالوا إن علينا أولا أن نتخلص من الإرهاب ونتبنى اقتصاد حرب، ثم نتحدث عن التنمية إلا أننا اخترنا أن نسير في الطريقين معا لأننا نعلم أن هدف الإرهاب في مصر هو إيقاف التنمية"، جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الأحد، خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف السيسي: "سوف أخبركم بنموذج يجب التركيز عليه جيدا لأنكم معنيين بالعالم ومستقبله، مثلا العراق حاربت داعش خلال الـ4 سنوات الماضية، فهل كان العراق مهتما بالتنمية مثلما سار في مسار الحرب ضد الإرهاب، أتصور أن ذلك لم يحدث، وبالتالي عندما انتصر العراق على داعش، تساءل شبابها عن مستقبلهم، وعن التنمية، ثم