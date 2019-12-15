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السيسي: تحركنا في طريقي التنمية ومحاربة الإرهاب معا

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان علينا في مصر مواجهة تحدى الإرهاب وتحقيق التنمية ورغم أن كثيرين منهم مفكرون ومثقفون وإعلاميون قالوا إن علينا أولا أن نتخلص من الإرهاب ونتبنى اقتصاد حرب، ثم نتحدث عن التنمية إلا أننا اخترنا أن نسير في الطريقين معا لأننا نعلم أن هدف الإرهاب في مصر هو إيقاف التنمية"، جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الأحد، خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وأضاف السيسي: "سوف أخبركم بنموذج يجب التركيز عليه جيدا لأنكم معنيين بالعالم ومستقبله، مثلا العراق حاربت داعش خلال الـ4 سنوات الماضية، فهل كان العراق مهتما بالتنمية مثلما سار في مسار الحرب ضد الإرهاب، أتصور أن ذلك لم يحدث، وبالتالي عندما انتصر العراق على داعش، تساءل شبابها عن مستقبلهم، وعن التنمية، ثم
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الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
أمين شرطة وسط مياه الأمطار

أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (1)

الإياتا تطلق SFOC لفحص البضائع.. آلية جديدة لتقليص 360 ألف يوم سنويًّا

في تحرك نشط للتعامل مع أزمة رفع المعايير الذكية لعمليات مناولة الشحن، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" آلية جديدة لتعزيز كفاءة تدقيق عمليات الشحن. الاتحاد الدولي "إياتا" أطلق برنامج "القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن. وتضم هذه الخطوة الجديدة من "إياتا" عنصرين رئيسين: الأول برنامج التدقيق المعياري العالمي: من خلال طرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، ما يضمن للخطوط الجويةالتزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل "إياتا" على صعيد مناولةالشحن وفق الكتيّب الخاصّ بالاتحاد.
انقطاع الكهرباء 15 ساعة البحيرة (9)

بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.
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