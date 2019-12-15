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28.7% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 28.7% خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح جهاز الإحصاء، من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2019، أن قيمة العـجز في الميزان التجاري بلغت نحو 3.49 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2019، مقابل 4.90 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق 2018. وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبـة 2.7%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهـر سبتمبر 2019، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ولفت جهاز الإحصاء إلى ارتفاع صادرات بعض السلع خـلال شهر سبتمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 1.2%، منتجات البترول بنسبة 5.2% ملابس جاهزة بنسبة 11.7% لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 7.6%). وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 20.1%، حيث بلغـت 5.86 مليار دولار خـلال
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طارق-عامر (1)

«البنك المركزي» يدعم تطوير السياحة بـ50 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، عن مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق، من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما تنتهى في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة. وقال المركزي، إن المبادرة تتضمن إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الابقاء على الشركات في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "الايسكور" لمدة عامين.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والجنيه يرتفع 8 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وفقدت العملة الخضراء نحو 8 قروش أمام الجنيه، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.13 جنيه، في مقابل نحو 16.21 جنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
الذهب (2)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 664 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
بورصة (1)

بعد تأجيلها إلى 2020.. ما مصير ضريبة البورصة؟

تستعد وزارة المالية لمناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، نهاية شهر ديسمبر الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من العام المقبل 2020. وتنتظر الوزارة ومصلحة الضرائب الحصول على بيانات من قبل البورصة لقياس الأثر المالى لتطبيق الضريبة فى ظل تقديم مقترحات من جانب الجمعية المصرية للأوراق المالية. وفي عام2017، قررت الحكومة تأجيل تطبيق مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
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صادرات-تركيا للعراق

25.8% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.51 مليار دولار، خلال يوليو 2019، مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 25.8%. وأضاف جهاز الإحصاء أن قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2019، ارتفعت مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "ملابس جاهزة بنسبة 1.1%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك"، بنسبة 1.9%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5%، فواكه طازجة بنسبة 23.3%، بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2%.
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