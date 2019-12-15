28.7% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 28.7% خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح جهاز الإحصاء، من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2019، أن قيمة العـجز في الميزان التجاري بلغت نحو 3.49 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2019، مقابل 4.90 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق 2018. وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبـة 2.7%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهـر سبتمبر 2019، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ولفت جهاز الإحصاء إلى ارتفاع صادرات بعض السلع خـلال شهر سبتمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 1.2%، منتجات البترول بنسبة 5.2% ملابس جاهزة بنسبة 11.7% لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 7.6%). وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 20.1%، حيث بلغـت 5.86 مليار دولار خـلال