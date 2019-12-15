سوسن بدر: فيلم «مش أنا» سيحدث حالة بين الجمهور
تحرير:أ.ش.أ
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
سوسن بدر
أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم "مش أنا" سيحدث حالة بين الجمهور، متمنية أن تقدم عملا سينمائيا ينال إعجاب المشاهدين.
وقالت بدر في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور.
وأضافت أنها ستجسد دور والدة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور يخرج قدراتها الفنية.
وانطلقت عملية تصوير أول مشاهد الفيلم في منطقة السادس من أكتوبر حيث تجري أحداثه في إطار كوميدي لايت.
ويشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وشيرين، وأسما سليمان، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.