سوسن بدر: فيلم «مش أنا» سيحدث حالة بين الجمهور

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

سوسن بدر

أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم "مش أنا" سيحدث حالة بين الجمهور، متمنية أن تقدم عملا سينمائيا ينال إعجاب المشاهدين. وقالت بدر في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور. وأضافت أنها ستجسد دور والدة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور يخرج قدراتها الفنية.