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سوسن بدر: فيلم «مش أنا» سيحدث حالة بين الجمهور

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
سوسن بدر
سوسن بدر
أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم "مش أنا" سيحدث حالة بين الجمهور، متمنية أن تقدم عملا سينمائيا ينال إعجاب المشاهدين. وقالت بدر في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور. وأضافت أنها ستجسد دور والدة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور يخرج قدراتها الفنية.

وانطلقت عملية تصوير أول مشاهد الفيلم في منطقة السادس من أكتوبر حيث تجري أحداثه في إطار كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وشيرين، وأسما سليمان، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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جميلة عوض تتصدر البوستر الرسمي لفيلم «بنات ثانوي»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي"، البوستر الرسمي للفيلم، والذي تصدره خمس من بطلات العمل، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي من خلال قصص لخمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن في مرحلة المراهقة، وحياة كل فتاة في هذه المرحلة وداخل المدرسة، لتتوالى الأحداث والمفاجآت داخل الفيلم.. وتجسد جميلة عوض دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالي محمد، وتدرس فى مدرسة حكومية.
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نبيلة عبيد تكشف تفاصيل آخر لقاء مع المخرج سمير سيف

حضرت الفنانة نبيلة عبيد قبل قليل عزاء المخرج سمير سيف، بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة، وقدمت التعازي لنجليه فى وفاته، وبصوت مبحوح وحزن بدا واضحا على تقاسيم وجهها، قالت: «آخر مرة شفته من أسبوعين وكنا فى المئوية بتاعت إحسان عبدالقدوس، وكان كويس جدا واتكلم معانا عادي لكن الغريب جدا إنه قبل مايموت يومها يعني سلم عليا وأخدته فى حضني وعيطت ودا كان شيء غريب أوي». مؤكدة أن المخرج سمير سيف من أسباب نجاح فيلم «الراقصة والسياسي»، وهو الفيلم الوحيد الذي تعاونت فيه مع المخرج الراحل طوال عشرين عاما.
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وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
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