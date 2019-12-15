«البنك المركزي» يدعم تطوير السياحة بـ50 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، عن مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق، من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما تنتهى في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة. وقال المركزي، إن المبادرة تتضمن إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الابقاء على الشركات في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "الايسكور" لمدة عامين.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن المبادرة جاءت تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية لمساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وقال: "كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فان هذا الدعم