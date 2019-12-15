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«البنك المركزي» يدعم تطوير السياحة بـ50 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، عن مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق، من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما تنتهى في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة. وقال المركزي، إن المبادرة تتضمن إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الابقاء على الشركات في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "الايسكور" لمدة عامين.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن المبادرة جاءت تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية لمساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وقال: "كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فان هذا الدعم
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الصادرات-المصريه

28.7% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 28.7% خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح جهاز الإحصاء، من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2019، أن قيمة العـجز في الميزان التجاري بلغت نحو 3.49 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2019، مقابل 4.90 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق 2018. وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبـة 2.7%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهـر سبتمبر 2019، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والجنيه يرتفع 8 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وفقدت العملة الخضراء نحو 8 قروش أمام الجنيه، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.13 جنيه، في مقابل نحو 16.21 جنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
الذهب (2)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 664 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
بورصة (1)

بعد تأجيلها إلى 2020.. ما مصير ضريبة البورصة؟

تستعد وزارة المالية لمناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، نهاية شهر ديسمبر الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من العام المقبل 2020. وتنتظر الوزارة ومصلحة الضرائب الحصول على بيانات من قبل البورصة لقياس الأثر المالى لتطبيق الضريبة فى ظل تقديم مقترحات من جانب الجمعية المصرية للأوراق المالية. وفي عام2017، قررت الحكومة تأجيل تطبيق مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: مصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حققت خلال الفترات الماضية أعلى معدلات نمو في العالم، نتيجة اتخاذ قرارات مختلفة لم يتم اتخاذها منذ سنوات طويلة، علاوة على خلق جو مناسب للاستثمار. وأضاف عامر خلال فعاليات منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار اليوم، الأربعاء، أن الدولة اتخذت من التدابير والإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما جعلها استعادت ثقة المجتمعات الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعد خير دليل على مسار الاقتصاد الصحيح.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

عامر: 200 مليار تدفقات دولارية لمصر خلال 4 سنوات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر. وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، اليوم الأحد، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق مطالب الحكومة بمنح حوافز ضريبية للصناعات المحلية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة؛ مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف عامر خلال كلمته اليوم، الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدا ولم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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