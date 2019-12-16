ما تأثير تناول مرضى السكري لماء جوز الهند؟

لأن ماء جوز الهند غني بالكربوهيدرات، وبعض الشركات تضيف لهذا المشروب مكونات مثل السكر والمنكهات، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة، فربما يتساءل مرضى السكري عن تأثير المشروب

تحرير:فيروز ياسر ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

ماء جوز الهند

جوز الهند من الفواكه الاستوائية التي لديها طعم حلو، حيث ينمو على الشواطئ، ويدخل في صناعة المواد الغذائية والتجميلية، كما أن ماء جوز الهند له مذاق مميز، ويطلق عليه في بعض الأحيان اسم "المشروب الرياضي الطبيعي" والذي يكتسب شعبية كبيرة نظرًا لأنه مصدر سريع للحصول على السكريات والترطيب والإلكتروليت. ماء جوز الهند عبارة عن سائل خفيف وحلو يمكن الحصول عليه من داخل الثمرة نفسها، وعلى الرغم من أن الحشو الموجود داخل الثمرة غني بالدهون الصحية، فإن الماء يتكون من نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.

ولأن ماء جوز الهند غني بالكربوهيدرات، كما تضيف بعض الشركات لهذا المشروب مكونات مثل السكر والمنكهات، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة، فربما يتساءل مرضى السكري عن تأثير هذا المشروب على مستويات السكر في الدم. هل ماء جوز الهند عالٍ في السكر؟ لماء جوز الهند مذاق حلو لاحتوائه على السكر الطبيعي، ومع ذلك فإن السكر