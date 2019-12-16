ما تأثير تناول مرضى السكري لماء جوز الهند؟

لأن ماء جوز الهند غني بالكربوهيدرات، وبعض الشركات تضيف لهذا المشروب مكونات مثل السكر والمنكهات، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة، فربما يتساءل مرضى السكري عن تأثير المشروب
جوز الهند من الفواكه الاستوائية التي لديها طعم حلو، حيث ينمو على الشواطئ، ويدخل في صناعة المواد الغذائية والتجميلية، كما أن ماء جوز الهند له مذاق مميز، ويطلق عليه في بعض الأحيان اسم "المشروب الرياضي الطبيعي" والذي يكتسب شعبية كبيرة نظرًا لأنه مصدر سريع للحصول على السكريات والترطيب والإلكتروليت.
ماء جوز الهند عبارة عن سائل خفيف وحلو يمكن الحصول عليه من داخل الثمرة نفسها، وعلى الرغم من أن الحشو الموجود داخل الثمرة غني بالدهون الصحية، فإن الماء يتكون من نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
ولأن ماء جوز الهند غني بالكربوهيدرات، كما تضيف بعض الشركات لهذا المشروب مكونات مثل السكر والمنكهات، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة، فربما يتساءل مرضى السكري عن تأثير هذا المشروب على مستويات السكر في الدم.
هل ماء جوز الهند عالٍ في السكر؟
لماء جوز الهند مذاق حلو لاحتوائه على السكر الطبيعي، ومع ذلك فإن السكر
ولأن ماء جوز الهند غني بالكربوهيدرات، كما تضيف بعض الشركات لهذا المشروب مكونات مثل السكر والمنكهات، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة، فربما يتساءل مرضى السكري عن تأثير هذا المشروب على مستويات السكر في الدم.
هل ماء جوز الهند عالٍ في السكر؟
لماء جوز الهند مذاق حلو لاحتوائه على السكر الطبيعي، ومع ذلك فإن السكر يعتمد على الكمية المضافة التي توضع في عملية التصنيع.
يحتوي جوز الهند المحلي على ضعف كمية السكر الموجودة في جوز الهند غير المحلي، حيث يمكن أن يحتوي 240 مل على 27 جراما من السكر، لذلك فإن ماء جوز الهند غير المحلي أفضل خيار للمصابين بالسكري، ويبحثون عن منتجات منخفضة في السكر.
والأهم من كل ذلك أن ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامين C، حيث يمد من يتناوله بالاحتياجات اليومية لـ3 عناصر غذائية.
هل ماء جوز الهند جيد لمرضى السكري؟
هناك القليل من الأبحاث التي ترصد تأثير ماء جوز الهند على مرضى السكري، ومع ذلك أظهرت الدراسات التي أقامها الباحثون على الحيوانات تحسنا في مستويات سكر الدم عند استهلاك هذا المشروب.
أظهرت الدراسات على مجموعة من الفئران المصابة بالسكري، والتي شربت ماء جوز الهند لمدة 45 يوما، تحسنا في مستويات سكر الدم والهيموجلوبين وانخفاض الإجهاد التأكسدي.
كشف الباحثون أن الفضل في ظهور النتائج الإيجابية لماء جوز الهند على الفئران هي المستويات العالية من البوتاسيوم والمغنسيوم والمنجنيز، إلى جانب فيتامين C وحمض الأرجنين الأميني، فجميعها ساعدت في حساسية الأنسولين في الجسم.
بينما ماء جوز الهند غير المحلي يعتبر مصدرا طبيعيا للسكر، سيظل أفضل خيار وبديل للمشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر، حيث له تأثير منخفض على مستويات السكر في الدم، ومع ذلك يجب تحديد الكمية التي يمكن شربها يوميا لتصل إلى كوب أو كوبين أي ما يعادل 240- 280 مل.
بينما ماء جوز الهند له فوائد فإن اللبن يحمل عناصر غذائية كالتالية:
يصنع حليب جوز الهند من لحم جوز الهند الناضج، حيث يوضع اللحم في قماش قطني مضاف إليه الحليب، ويتم عصره جيدا للحصول عليه ثم يصبح قوامه سميكا.
يعتبر حليب جوز الهند غنيا بالفيتامينات والمعادن، كما يوصي الأطباء بتناوله خاصة للأشخاص الذين لديهم عدم تحمل اللاكتوز.
يحتوي كل 100 جرام من حليب جوز الهند على 2.08 جرام من الدهون الصحية، و94.75 جرام من الماء، بالإضافة إلى 2.92 من الكربوهيدرات و2.5 من السكر.
الفوائد الصحية لحليب جوز الهند
يخفض ضغط الدم
وجود العناصر الأساسية كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم إلى جانب الحديد في حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تحسين الدورة الدموية وارتخاء الأوعية الدموية وبالتالي الحفاظ عليها من الانسداد.
يتحكم في السكري
يحتوي حليب جوز الهند على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة والتي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وبالتالي تجنب ارتفاعه والحماية من مرض السكري إذا لم تكن مصابا به.
يمنع الالتهابات
الخصائص المضادة للالتهابات في حمض اللوريك الموجود في حليب جوز الهند يساعد في خفض الالتهابات المرتبطة بآلام المفاصل والعضلات.