Tech Fuze.. حينما يضع الشباب خطة لتكنولوجيا المستقبل
على مدار يومين نظمت منصة "Tech Fuze" منتدى يجمع خبراء وصناع التكنولوجيا في مصر، وذلك خلال الدورة الأولى للمنتدى الذي أقيم تحت شعار "معا نحو تكنولوجيا المستقبل"
تحرير:أحمد البرماوي
١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
ملتقى تك فيوز
شهدت القاهرة على مدار يومين فعاليات الدورة الأولى من ملتقي Tech Fuze تحت شعار "معا نحو تكنولوجيا المستقبل"، وذلك بهدف تسليط الضوء على مصر باعتبارها بوابة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك برعاية وحضور وزارة الإنتاج الحربي ممثلا في الدكتور أحمد عبد النظير أحمد رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى ورئيس لجنة الصناعات الرقمية، شارك في الملتقى والذي استمر على مدار يومين حتى الـ 14 من ديسمبر الجاري عدد كبير من أهم الشخصيات الرائدة في هذا المجال.
وجاء في مقدمة حضور الملتقى المهندس عمرو فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، المهندس إسلام شوقي، المدير التنفيذي لباي موب والعديد من الخبراء في القطاع التكنولوجي.
أعربت سماء مراد الرئيس التنفيذي لشركة Inspira Expo"
وجاء في مقدمة حضور الملتقى المهندس عمرو فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، المهندس إسلام شوقي، المدير التنفيذي لباي موب والعديد من الخبراء في القطاع التكنولوجي.
أعربت سماء مراد الرئيس التنفيذي لشركة Inspira Expo" عن سعادتها بانعقاد الدورة الأولى من الملتقى. وقالت: "يمثل الملتقى أول منصة في مصر تجمع بين خبراء وقادة صناعة التكنولوجيا تحت سقف واحد من أجل تبادل الخبرات بشكل أمن، مما يساعد على هيكلة بيئة تكنولوجية مستدامة في مصر. والجدير بالذكر أن هدف Tech Fuze الأساسي هو حل مشكلة تسويق الحلول التقنية وكيفية العثور على أفضل الكوادر والأساليب المناسبة.
وأضافت: "إن ملتقى Techfuze يضم منصة للخبراء الذين يزورون مصر للمرة الأولى، بالإضافة إلى منصة خاصة للمرأة في مجال الهندسة".
وشمل المتلقى العديد من ورشات العمل في أكثر من 12 محورا رئيسيا يتم مناقشتها على مدار يومين مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وغيرها. كما يقدم الملتقى ورش العمل لتصميم البرمجيات والحوسبة السحابية، وتصميم الألعاب، ومستقبل الواقع المعزز.
الملتقى يضم أكثر من 100 شركة عالمية ومحلية في مجال التكنولوجيا مثل شركة اتصالات مصر وفودافون مصر ويونيلفر وبروكتر آند جامبل والبنك التجاري الدولي وشنايدر إلكتريك وجيزة سيستمز ونوكيا وفورى بالإضافة إلى تقدير إجمالي الحضور لأكثر من 10,000 من خبراء القطاع التكنولوجي وصناع القرار وقادة القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وممولي المشاريع والمؤسسات المالية.
وخلال قمة Tech Fuze ألقى عمرو فتحي -رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر- الكلمة الافتتاحية للقمة معربا فيها عن فخره بدعم شركة اتصالات مصر لهذا الملتقى التكنولوجي المهم والذي يتميز بكونه أكبر تجمع لأجيال مختلفة ومتنوعة يجمعها طبيعة عملها ودراستها وشغفها بالتكنولوجيا.
وعقب فتحي قائلا: "تأتي مشاركتنا اليوم توافقا مع رؤية مصر 2030 والتي تؤمن بدور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية. كما جاءت في إطار استراتيجية اتصالات مصر القائمة على رؤية بعيدة المدى تهدف إلى فك شفرات المستقبل وتحدياته من خلال خلق بيئة تكنولوجية مستدامة تعمل على نقل الخبرات الناجحة عالميا للسوق المحلي اعتمادا على الشباب -الذي يمثل 30% من التعداد السكاني- لاستيعاب التقنيات الجديدة في ظل عالم ديناميكي سريع التغير، وهو ما يمكن الشركة من الخروج بخدمات ومنتجات تكنولوجية تمثل قيمة مضافة وتلبي الاحتياجات المتزايدة ليس فقط للعملاء من أفراد وشركات لكن لقطاع الاتصالات ككل، وهو ما أهل الشركة لاعتلاء مركز الصدارة في القطاع.
واختتم فتحي كلمته مؤكدا فخره بانتمائه لشركة اتصالات مصر، وموضحا أن أهم ما يميزها هو توفر بيئة عمل محفزة تعمل على الاستماع لآراء العاملين وتشجعهم على الخروج بابتكارات وتهيئهم للمشاركة في العملية الإنتاجية.