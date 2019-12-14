Tech Fuze.. حينما يضع الشباب خطة لتكنولوجيا المستقبل

على مدار يومين نظمت منصة "Tech Fuze" منتدى يجمع خبراء وصناع التكنولوجيا في مصر، وذلك خلال الدورة الأولى للمنتدى الذي أقيم تحت شعار "معا نحو تكنولوجيا المستقبل"

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

ملتقى تك فيوز

شهدت القاهرة على مدار يومين فعاليات الدورة الأولى من ملتقي Tech Fuze تحت شعار "معا نحو تكنولوجيا المستقبل"، وذلك بهدف تسليط الضوء على مصر باعتبارها بوابة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك برعاية وحضور وزارة الإنتاج الحربي ممثلا في الدكتور أحمد عبد النظير أحمد رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى ورئيس لجنة الصناعات الرقمية، شارك في الملتقى والذي استمر على مدار يومين حتى الـ 14 من ديسمبر الجاري عدد كبير من أهم الشخصيات الرائدة في هذا المجال.

وجاء في مقدمة حضور الملتقى المهندس عمرو فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، المهندس إسلام شوقي، المدير التنفيذي لباي موب والعديد من الخبراء في القطاع التكنولوجي. أعربت سماء مراد الرئيس التنفيذي لشركة Inspira Expo"