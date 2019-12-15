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الإياتا تطلق SFOC لفحص البضائع.. آلية جديدة لتقليص 360 ألف يوم سنويًّا

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
نقل بضائع - أرشيفية
نقل بضائع - أرشيفية
في تحرك نشط للتعامل مع أزمة رفع المعايير الذكية لعمليات مناولة الشحن، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" آلية جديدة لتعزيز كفاءة تدقيق عمليات الشحن. الاتحاد الدولي "إياتا" أطلق برنامج "القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن. وتضم هذه الخطوة الجديدة من "إياتا" عنصرين رئيسين: الأول برنامج التدقيق المعياري العالمي: من خلال طرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، ما يضمن للخطوط الجويةالتزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل "إياتا" على صعيد مناولةالشحن وفق الكتيّب الخاصّ بالاتحاد.
ويُقدَّر عدد الأيام المهدرة سنويًّا في عمليات التدقيق غير الضرورية في منشآت مناولة الشحن بنحو 360 ألف يوم، لذا يهدف البرنامج إلى تخفيض الجهود الفائضة في هذا المجال إلى النصف عبر إلغاء الحاجة للتحقق من صحة الإجراءات الخاصة بعمليات الشحن العامة. ثانيًا: يتمثل في الالتزام بالحد من عمليات التدقيق، حيث
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الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
أمين شرطة وسط مياه الأمطار

أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: تحركنا في طريقي التنمية ومحاربة الإرهاب معا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان علينا في مصر مواجهة تحدى الإرهاب وتحقيق التنمية ورغم أن كثيرين منهم مفكرون ومثقفون وإعلاميون قالوا إن علينا أولا أن نتخلص من الإرهاب ونتبنى اقتصاد حرب، ثم نتحدث عن التنمية إلا أننا اخترنا أن نسير في الطريقين معا لأننا نعلم أن هدف الإرهاب في مصر هو إيقاف التنمية"، جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الأحد، خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
انقطاع الكهرباء 15 ساعة البحيرة (9)

بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.
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النقل -الجوي

النقل الجوي في ميزان الأياتا.. أمريكا وأوروبا تلتهمان الأرباح وإفريقيا تنزف

وسط توقعات بدت متفائلة عن قطاع النقل الجوي في العالم كله، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا، من أن المشهد الإقليمي سيسجل معدلات أداء متباينة بين عامي 2019 و2020، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل شركات الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لخسائر مالية خلال عام 2019، مع عودة الأخيرة لتحقيق أرباح في العام المقبل بالتزامن مع تزايد قوة الاقتصادات الإقليمية. من جانبها، تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط جهودها الخاصة لإعادة الهيكلة، مع تحديد جداول زمنية تهدف إلى إحداث تراجع ملحوظ في نمو السعة خلال عام 2020.
ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد الدولي للنقل الجوي

بسبب الحروب التجارية والتوترات المسلحة.. عام صعب على صناعة الطيران في العالم

بالرغم من استمرار صناعة النقل الجوي في تحقيق الأرباح، إلا أنها واجهت عامًا ثقيلا ومليئًا بالتحديات وصفها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بأنها بيئة أعمال أصعب بكثير من المتوقع. وانطلاقا من هذه الرؤية وضعت الأياتا توقعاتها لأرباح قطاع النقل الجوي العالمي خلال عام 2020، لتتماشى مع التخفيض الذي سبق ووضعته لعام 2019. وأرجعت الأياتا ما وصفته ببيئة أعمال صعبه لاجتماع عدة مؤثرات سلبية، منها تراجع النمو الاقتصادي والحروب التجارية، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية.
بطاريات

تهدد سلامة الطيران.. تحركات دولية لمحاصرة بطاريات الليثيوم المزورة

هل تنجح المنظمات المدنية في تصحيح مسار المخالفات الصارخه التي يرتكبها المصنعون وينعكس أثرها على الطيران والتي باتت تهدد صناعة النقل الجوي في واحد من أهم مكوناتها وهو السلامة الجوية للراكب ولطاقم الطائرة. عدد كبير من المنظمات الدولية يتحرك بكثافة لدفع الحكومات لتضييق الخناق على مصنعي البضائع الخطرة والتي ثبت أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة وأمان الرحلات أثناء نقلها سواء مع الراكب أو في صورة شحنة بضائع تنقل من مكان لآخر. وعلى رأس هذه البضائع الخطرة تأتي بطاريات الليثيوم المقلدة والمزورة بالمخالفة للمعايير المعتمده لتصنيعها، تأتي هذه الشحنات في قلب الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم.
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