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مفيد ولكن.. تعرف أكثر على الجلوتين وآثاره على الجسم

الجلوتين لا يشكل خطرا صحيا على أغلب الأشخاص، وبالرغم من ذلك، فلا يمكن للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية تحمل الجلوتين لذا يتجنبون تناوله.
تحرير:فيروز ياسر ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الجلوتين
الجلوتين
انتشرت الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين بشكل كبير، خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية الجلوتين، حيث حققت العديد من الدول الملايين من ورائها، وقديما كان من الصعب تناول أغذية خالية من الجلوتين لكن حاليا أصبح الأمر أكثر سهولة، وفي البداية، سيكون عليك معرفة ما هو الجلوتين والأطعمة التي تحتوي عليه، بالإضافة إلى تأثيره على المصابين بالحساسية، فكل تلك الأمور تجعلك أكثر دراية بمن حولك، وقد تساعدك في التعامل معهم إذا كنت تقدم لهم الأطعمة وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
ما هو الجلوتين؟ يعتبر الجلوتين من عائلة البروتينات التي يمكن الحصول عليها من العديد من الأطعمة، وغالبا ما يعرف باسم برولامين الذي يوجد بشكل رئيسي في الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والشوفان، جميع البرولامين تقع تحت بند الجلوتين، ويقدم الجلوتين وظائف وفوائد متنوعة في المطبخ وهي المسؤولة عن الملمس الناعم
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خل جوز الهند

ما تأثير تناول مرضى السكري لماء جوز الهند؟

جوز الهند من الفواكه الاستوائية التي لديها طعم حلو، حيث ينمو على الشواطئ، ويدخل في صناعة المواد الغذائية والتجميلية، كما أن ماء جوز الهند له مذاق مميز، ويطلق عليه في بعض الأحيان اسم "المشروب الرياضي الطبيعي" والذي يكتسب شعبية كبيرة نظرًا لأنه مصدر سريع للحصول على السكريات والترطيب والإلكتروليت. ماء جوز الهند عبارة عن سائل خفيف وحلو يمكن الحصول عليه من داخل الثمرة نفسها، وعلى الرغم من أن الحشو الموجود داخل الثمرة غني بالدهون الصحية، فإن الماء يتكون من نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
اوراق-الجوافة

فوائد أوراق الجوافة.. خفض الوزن والسكر في الدم

الجوافة من الفاكهة التي تنتشر بشكل كبير في فصلي الخريف والشتاء، وتحمل عناصر غذائية يحتاجها الجسم، كما لديها قدرة شفائية وعلاجية، وعند الحصول على الجوافة من الاشجار فإنها تباع بأوراقها إلى التجار، وما يغفل عنه الكثيرون أن تلك الأوراق لها فوائد عظيمة بخلاف الثمرة نفسها. فالجوافة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الألياف، وهناك الكثير من الدراسات العلمية التي كشفت الآثار الإيجابية لاستخدام وتناول الجوافة وأوراقها، لذا يمكنك التعرف على فوائد أوراق الجوافة وفقا لما ذكره موقع healthline.
القهوة

«مخمرة وإسبريسو».. هل القهوة تسبب الجفاف لجسمك؟

الكثير منا لا يستطيع الاستيقاظ بنشاط صباحا إلا بعد تناول المشروب المفضل، وتعتبر القهوة من المشروبات الشعبية حول العالم، والسبب في تفضيل الناس لها أنها تحتوي على الكافيين، وهي مادة لها تأثير نفسي تساعد للبقاء منتبها ومتيقظا وتحسن من الأداء، وبالرغم من ذلك فالكافيين يسبب الجفاف، مما قد يجعلك تتساءل ما إذا كان شرب القهوة يرطبك أو يجففك، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة حقيقة تأثير القهوة على جسمك خاصة وإن كنت تتناول أكثر من كوبين يوميا، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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اضرار-السفر-كثيرا-1

لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
عصير-الجزر

اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
ضيق التنفس

ضيق التنفس مشكلة مزعجة.. تغلب عليها بالزنجبيل

ضيق التنفس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث عندما يمتلك الشخص مشكلة في القدرة على تنفس الهواء، وبالتالي لا يدخل إلى الرئتين ما يكفي منه. من أكثر الأسباب الشائعة لضيق التنفس الربو، والقلق المزمن، والنوبات القلبية إلى جانب فشل القلب وفقدان الدم المفاجئ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Boldsky. ربما يحدث ضيق التنفس لبعض الأشخاص في فترة قليلة، وقد يستمر لدى البعض لأسابيع، وإذا كانت تلك الحالة لا تحدث بسبب مشكلة طبية فيمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف الحالة.
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