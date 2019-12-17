مفيد ولكن.. تعرف أكثر على الجلوتين وآثاره على الجسم

الجلوتين لا يشكل خطرا صحيا على أغلب الأشخاص، وبالرغم من ذلك، فلا يمكن للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية تحمل الجلوتين لذا يتجنبون تناوله.

تحرير:فيروز ياسر ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الجلوتين

انتشرت الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين بشكل كبير، خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية الجلوتين، حيث حققت العديد من الدول الملايين من ورائها، وقديما كان من الصعب تناول أغذية خالية من الجلوتين لكن حاليا أصبح الأمر أكثر سهولة، وفي البداية، سيكون عليك معرفة ما هو الجلوتين والأطعمة التي تحتوي عليه، بالإضافة إلى تأثيره على المصابين بالحساسية، فكل تلك الأمور تجعلك أكثر دراية بمن حولك، وقد تساعدك في التعامل معهم إذا كنت تقدم لهم الأطعمة وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.

ما هو الجلوتين؟ يعتبر الجلوتين من عائلة البروتينات التي يمكن الحصول عليها من العديد من الأطعمة، وغالبا ما يعرف باسم برولامين الذي يوجد بشكل رئيسي في الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والشوفان، جميع البرولامين تقع تحت بند الجلوتين، ويقدم الجلوتين وظائف وفوائد متنوعة في المطبخ وهي المسؤولة عن الملمس الناعم