مفيد ولكن.. تعرف أكثر على الجلوتين وآثاره على الجسم

الجلوتين لا يشكل خطرا صحيا على أغلب الأشخاص، وبالرغم من ذلك، فلا يمكن للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية تحمل الجلوتين لذا يتجنبون تناوله.
انتشرت الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين بشكل كبير، خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية الجلوتين، حيث حققت العديد من الدول الملايين من ورائها، وقديما كان من الصعب تناول أغذية خالية من الجلوتين لكن حاليا أصبح الأمر أكثر سهولة، وفي البداية، سيكون عليك معرفة ما هو الجلوتين والأطعمة التي تحتوي عليه، بالإضافة إلى تأثيره على المصابين بالحساسية، فكل تلك الأمور تجعلك أكثر دراية بمن حولك، وقد تساعدك في التعامل معهم إذا كنت تقدم لهم الأطعمة وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
ما هو الجلوتين؟
يعتبر الجلوتين من عائلة البروتينات التي يمكن الحصول عليها من العديد من الأطعمة، وغالبا ما يعرف باسم برولامين الذي يوجد بشكل رئيسي في الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والشوفان، جميع البرولامين تقع تحت بند الجلوتين، ويقدم الجلوتين وظائف وفوائد متنوعة في المطبخ وهي المسؤولة عن الملمس الناعم
ما هو الجلوتين؟
يعتبر الجلوتين من عائلة البروتينات التي يمكن الحصول عليها من العديد من الأطعمة، وغالبا ما يعرف باسم برولامين الذي يوجد بشكل رئيسي في الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والشوفان، جميع البرولامين تقع تحت بند الجلوتين، ويقدم الجلوتين وظائف وفوائد متنوعة في المطبخ وهي المسؤولة عن الملمس الناعم الذي تظهر به الأطعمة الموجودة.
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الأطعمة الخالية من الجلوتين شائعة أكثر مما تتوقع، لكن الجلوتين لا يشكل خطرا صحيا على أغلب الأشخاص، وبالرغم من ذلك، فلا يمكن للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية تحمل الجلوتين ويجب عليهم القضاء عليه من وجباتهم الغذائية لتجنب ردود الفعل الضارة.
الأطعمة التي تتكون من الجلوتين
يوجد الجلوتين في مجموعة متنوعة من الأطعمة المصنعة مثل الحبوب التي تشمل القمح الكامل، نخالة القمح، الشعير، والبرغل، والكسكي، والسميد.
كما هناك الأطعمة المصنعة من الحبوب الكاملة مثل الخبز ورقائق المخبوزات، بالإضافة إلى المكرونة، والبرجر النباتي، والبسكويت.
الأطعمة التي تشمل الصويا صوص، صوص السلطات، وبعض التوابل والبطاطس المنكهة والشعير، فجميعها تحتوي على الجلوتين.
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عليك معرفة أن مشاركة معدات تحضير الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، فربما عند صنع أطعمة خالية منه في نفس المعدات فتتلوث بالجلوتين أثناء المعالجة، لذا إذا كنت تتبع نظاما غذائيا صارما خال من الجلوتين ولم تكن متأكدا من حالة الجلوتين لأطعمة معينة، فافحص العبوة للمعرفة من الملصق أنه خاليا من الجلوتين أو اتصل بالشركة المصنعة قبل شرائه.
هل الشوفان يحتوي على الجلوتين؟
عند الحديث عن الأطعمة الخالية من الجلوتين فيعتبر الشوفان لغز صغير، وذلك لأنه يتم نقله ومعالجته بشكل متكرر باستخدام معدات كانت يوضع فيها القمح، وهذا قد يؤدي إلى تلوث الشوفان بالجلوتين حتى وإن لم يوضح الملصق ذلك، وبالرغم من ذلك فمن السهل العثور على شوفان خالي من الجلوتين.
يجادل بعض الخبراء حول أنه لايوجد شوفان خالي من الجلوتين، حيث يحتوي على بروتين يسمى avenin يشبه هيكليا جدا البروتينات الموجودة في الجلوتين وبالرغم من ذلك يكشف الباحثون أن الاشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين يمكنهم تحمل الشوفان الغني بالألياف والمواد الغذائية.
الأعراض الشائعة لحساسية الجلوتين
تختلف الأعراض من شخص لآخر وقد تظهر على البعض بشكل واضح ولاتظهر على آخرين وبالرغم من ذلك فإن الأعراض تشمل مشكلات الجهاز الهضمي كالإسهال والانتفاخ، بالإضافة إلى ألم البطن والإمساك، والتهاب في أنسجة الجهاز الهضمي.
من بين المشكلات التي تظهر للاشخاص المصابين بحساسية الجلوتين مشكلات الجلد كالأكزيما والالتهابات والحكة، كما قد تحدث مشكلات في الأعصاب كالتعب والإرهاق والاكتئاب ونقص في التركيز، وهناك أعراض أخرى مختلفة كالصداع ونفص المكونات الغذائية.
في حالة الشك أن لديك حساسية من الجلوتين بأي شكل، فعليك استشارة الطبيب قبل محاولتك إزالته من نظامك الغذائي واتباع الأنظمة الخالية منه.