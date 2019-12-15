الإسماعيلي يُحقق فوزًا صعبًا على فريق مصر بهدف نظيف

تحرير:محمد جمال ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

الإسماعيلي

نجح فريق الإسماعيلي في حصد فوز صعب أمام نظيره فريق مصر، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، وسجل هدف الدراويش الوحيد همام طارق، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمين. بهذا الفوز يحتل الإسماعيلي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثمان مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.

بدأ الشوط الأول بسيطرة من الدراويش مع تعنت دفاع فريق مصر، لكن تمكن الإسماعيلي من التقدم بالهدف الأول عن طريق همام طارق الذي سجل الكرة في مرمى إف سي مصر في الدقيقة 38 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0. ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض "فريق مصر" في