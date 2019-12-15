رياضة

الإسماعيلي يُحقق فوزًا صعبًا على فريق مصر بهدف نظيف

تحرير:محمد جمال ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
نجح فريق الإسماعيلي في حصد فوز صعب أمام نظيره فريق مصر، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، وسجل هدف الدراويش الوحيد همام طارق، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمين. بهذا الفوز يحتل الإسماعيلي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثمان مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.
بدأ الشوط الأول بسيطرة من الدراويش مع تعنت دفاع فريق مصر، لكن تمكن  الإسماعيلي من التقدم بالهدف الأول عن طريق همام طارق الذي سجل الكرة في مرمى إف سي مصر في الدقيقة 38 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0. ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض "فريق مصر" في
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الزمالك- والشرقية (6)

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن كارتيرون المدير الفني للزمالك القائمة، التي ستخوض مباراة طلائع الجيش،، والتي ستقام في السابعة والنصف، مساء غد الاثنين على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري . وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا، علي النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمد عنتر- أحمد عيد. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى يحشد أسلحته قبل لقاء الزمالك في الدوري

أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش القائمة التى تستعد للسفر للسويس لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدٍ الإثنين. وضمت قائمة الفريق كلًّا من: "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد سمير وناصر منسي وفرانك ستيفن ومحمد شحاتة ومحمد ناصف وخالد سطوحي وأحمد داوودا وأحمد سمير ومهند لاشين وحسام باولو".
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .
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الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .
الاهلي- والهلال السوداني (4)

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي
الاهلى -ووادي دجلة (8)

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
عماد-متعب-

بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".
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