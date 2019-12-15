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أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تحرير:محمد مجلي ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
أمين الشرطة
أمين الشرطة
تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.
وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لقيام أمين شرطة يدعي "مرسي" بوحدة مرور غرب بمحافظة الإسكندرية، يقف وسط المياه والأمطار بمنطقة وادي القمر غرب المدينة، مصحوبة بتعليقات عن موقفه البطولى وضرورة أن يكون كل شخص بهذا النهج فى عمله.وقال محمد حسين، أحد سكان منطقة غرب، إن موقف أمين الشرطة بتنظيم
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الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (1)

الإياتا تطلق SFOC لفحص البضائع.. آلية جديدة لتقليص 360 ألف يوم سنويًّا

في تحرك نشط للتعامل مع أزمة رفع المعايير الذكية لعمليات مناولة الشحن، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" آلية جديدة لتعزيز كفاءة تدقيق عمليات الشحن. الاتحاد الدولي "إياتا" أطلق برنامج "القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن. وتضم هذه الخطوة الجديدة من "إياتا" عنصرين رئيسين: الأول برنامج التدقيق المعياري العالمي: من خلال طرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، ما يضمن للخطوط الجويةالتزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل "إياتا" على صعيد مناولةالشحن وفق الكتيّب الخاصّ بالاتحاد.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: تحركنا في طريقي التنمية ومحاربة الإرهاب معا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان علينا في مصر مواجهة تحدى الإرهاب وتحقيق التنمية ورغم أن كثيرين منهم مفكرون ومثقفون وإعلاميون قالوا إن علينا أولا أن نتخلص من الإرهاب ونتبنى اقتصاد حرب، ثم نتحدث عن التنمية إلا أننا اخترنا أن نسير في الطريقين معا لأننا نعلم أن هدف الإرهاب في مصر هو إيقاف التنمية"، جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الأحد، خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
انقطاع الكهرباء 15 ساعة البحيرة (9)

بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.
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الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

أمطار غزيرة ورياح.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

تعرضت بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة. ففي الغربية، شهدت هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة ، ما أدى إلى تراكمها بشوارع وميادين المحافظة. ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة سحب مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبا لوقوع أية حوادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية.
كلب (2)

بعد عقر 31 شخصًا.. بيطري الإسكندرية: إبادة 58 كلبًا بالرصاص

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن إبادة وقتل 58 كلب بمنطقة سيدي بشر، شرق المحافظة، عقب واقعة عقر كلب مسعور لنحو 31 شخصا مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي، وذلك لمنع تكرار تلك الظاهرة وتم ذبح 3 كلاب - بينهم الكلب المسعور- بفصل الرأس عن الجسد لمعاينتها، إذ قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير عام مديرية الطب البيطري، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الكلاب الضالة «شرطة الخيالة وحي أول المنتزه ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للطب الوقائي» والتوجه إلى المكان المذكور.
كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
طقس-معتدل

غدا.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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