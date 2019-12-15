أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تحرير:محمد مجلي ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

أمين الشرطة

تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لقيام أمين شرطة يدعي "مرسي" بوحدة مرور غرب بمحافظة الإسكندرية، يقف وسط المياه والأمطار بمنطقة وادي القمر غرب المدينة، مصحوبة بتعليقات عن موقفه البطولى وضرورة أن يكون كل شخص بهذا النهج فى عمله.وقال محمد حسين، أحد سكان منطقة غرب، إن موقف أمين الشرطة بتنظيم