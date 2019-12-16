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بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

قد تحدث بثور الأذن في حالة تراكم خلايا الجلد الميتة أو وجود كميات كبيرة من البكتيريا، كما قد تظهر بداخل قناة الأذن إذا أنتجت تلك الغدد الدهون بشكل متزايد
تحرير:فيروز ياسر ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
بثور الأذن
بثور الأذن
البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن. عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
يمكن أن تتكون بثور الأذن سواء في الانحناءات الخاصة بها أو بداخل قناة الأذن، كما يملك الجلد الخارجي للأذن غضروفا وكمية قليلة من الدهون، أما بداخل الأذن فتوجد خلايا الشعر وغدد دهنية، وإذا أنتجت تلك الغدد الدهون بشكل متزايد فربما يساعد هذا الأمر في تطور بثور الأذن. قد تحدث بثور الأذن في حالة تراكم خلايا
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الكشف عن علاجات تهزم سرطان الثدي خلال 10 أيام

خلال الفترة الحالية، يركز العلماء على علاجات سرطان الثدي للتوصل إلى الأفضل والذي يضمن للنساء الوقاية أو العلاج في فترة قصيرة، بالإضافة إلى تقليل نسب خطر الوفاة، كما كانت الأولوية التخلص من الورم تماما سواء بالعقاقير أو العمليات التي غالبا ما تترك بعض الندوب. يعود الفضل إلى العمليات التي خضعت لها النساء المصابات بالسرطان في المرحلة الأولى إلى بقائهم على قيد الحياة بنسبة 90% وخمس سنوات بعد التشخيص، ولكن تلك العلميات مكلفة للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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تحسين الهضم.. فوائد بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

يتميز عصير الليمون بالعديد من الفوائد، على سبيل المثال التعزيز من صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في فقدان الوزن والحد من الالتهابات، والوقاية من السرطان، كما يتميز بخصائص مضادة للسرطان، على الجانب الآخر بيكربونات الصوديوم تعرف بفوائدها المتعددة، بما في ذلك، تبييض الأسنان والتخلص من حروق الشمس، إضافة إلى المساعدة في توحيد لون البشرة، والتخلص من القشرة، فمن المؤكد أن دمج هذين العنصرين سيكون مفيدًا بشكل كبير للصحة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "organicfacts".
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دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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