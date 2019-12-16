بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

قد تحدث بثور الأذن في حالة تراكم خلايا الجلد الميتة أو وجود كميات كبيرة من البكتيريا، كما قد تظهر بداخل قناة الأذن إذا أنتجت تلك الغدد الدهون بشكل متزايد

تحرير:فيروز ياسر ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

بثور الأذن

البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن. عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.

يمكن أن تتكون بثور الأذن سواء في الانحناءات الخاصة بها أو بداخل قناة الأذن، كما يملك الجلد الخارجي للأذن غضروفا وكمية قليلة من الدهون، أما بداخل الأذن فتوجد خلايا الشعر وغدد دهنية، وإذا أنتجت تلك الغدد الدهون بشكل متزايد فربما يساعد هذا الأمر في تطور بثور الأذن. قد تحدث بثور الأذن في حالة تراكم خلايا