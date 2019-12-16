بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

قد تحدث بثور الأذن في حالة تراكم خلايا الجلد الميتة أو وجود كميات كبيرة من البكتيريا، كما قد تظهر بداخل قناة الأذن إذا أنتجت تلك الغدد الدهون بشكل متزايد
البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن.
عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
يمكن أن تتكون بثور الأذن سواء في الانحناءات الخاصة بها أو بداخل قناة الأذن، كما يملك الجلد الخارجي للأذن غضروفا وكمية قليلة من الدهون، أما بداخل الأذن فتوجد خلايا الشعر وغدد دهنية، وإذا أنتجت تلك الغدد الدهون بشكل متزايد فربما يساعد هذا الأمر في تطور بثور الأذن.
قد تحدث بثور الأذن في حالة تراكم خلايا
يمكن أن تتكون بثور الأذن سواء في الانحناءات الخاصة بها أو بداخل قناة الأذن، كما يملك الجلد الخارجي للأذن غضروفا وكمية قليلة من الدهون، أما بداخل الأذن فتوجد خلايا الشعر وغدد دهنية، وإذا أنتجت تلك الغدد الدهون بشكل متزايد فربما يساعد هذا الأمر في تطور بثور الأذن.
قد تحدث بثور الأذن في حالة تراكم خلايا الجلد الميتة أو وجود كميات كبيرة من البكتيريا، ومن بين الأسباب الأخرى لظهور هذا النوع من البثور:
- مشاركة سماعات الأذن مع شخص لآخر.
- إذا لامس أذنيك ماء غير نظيف.
- استخدام سماعات أذن غير نظيفة.
- التعرض لمستويات إجهاد مرتفعة.
- استخدام إكسسوارات الأذن غير النظيفة.
- التحسس من الشعر والمنتجات التجميلية.
لماذا بثور الأذن مؤلمة؟
ربما تشعر بالألم عند ظهور بثور الأذن، ويرجع هذا الأمر إلى صلابة الجلد ووجود الغضروف في تلك المنطقة، وإذا كنت تريد التخلص من تلك البثور فعليك التخلي عن فقعها لأن هذا الأمر يؤدي إلى تعرضها للبكتيريا وحدوث مضاعفات كالتهيجات والالتهابات.
كيف يمكنك علاج بثور الأذن؟
للتخلص من بثور الأذن، فقد يستخدم بعض الأطباء -وفقا لما ذكرته مجلة الأكاديمية الأمريكية- قلما بدون حبر، حيث يتم استخدام الرأس لإظهار البثرة وهي طريقة خالية من الألم.
هناك بعض خيارات العلاج الأخرى للتخلص من البثور المؤلمة كالآتي:
1- الأدوية الموضعية
يمكن استخدام بعض الكريمات التي تحتوي على فيتامين A، حيث لها تأثير فعال للتخلص من البثور.
2- المضادات الحيوية
تستخدم المضادات الحيوية مثل مينوسيكلين ودوكسيسايكلين لعلاج البكتيريا التي لها علاقة بالإصابة بالبثور.
3- بيروكسيد البنزويل
من المركبات التي تدخل في منتجات العناية بالبشرة والتي تعالج البثور على الأذنين، حيث له تأثير فعال في قتل البكتيريا المسببة للحبوب، ولكن يجب أن يحتوي الكريم على المركب بنسبة تصل ما بين 2.5% - 10%.
هناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها من أجل تجنب بثور الأذن مثل عدم الاستحمام في حمامات سباحة تحتوي على ماء متسخ، مع تنظيف الأذن يوميا لتقليل خلايا الجلد الميتة والتخلص من الشوائب المتراكمة، إلى جانب تنظيف سماعات الأذن من وقت لآخر لمنع ظهور البكتيريا المسببة للبثور.
علاجات منزلية للتخلص من بثور الأذن
1- هلام الصبار وزيت الريحان
يحتوي كل من هلام الصبار وزيت الريحان على مضادات الأكسدة التي لها مفعول واسع للقضاء على البثور، حيث يمكن مزجهما معا ووضع الخليط على البثور وتركه لمدة 20 دقيقة قبل إزالته بقطعة قطنية.
2- زيت شجرة الشاي
يحتوي زيت شجرة الشاي على مركبات مضادة للبكتيريا كالتي تسبب بثور الأذن، لذا يمكنك وضعه على المنطقة المصابة باستخدام قطعة قطنية، وتركه حتى يتشرب.
3- الشاي الأخضر
كشفت دراسات حديثة أن استخدام الشاي الأخضر على المنطقة المصابة بالبثور في الأذن له تأثير إيجابي لعلاجها، لذا يمكنك وضعه باستخدام قطعة قطنية والاستمرار عليه حتى تختفي تماما.
4- عصير الليمون
من المعروف أن عصير الليمون فعال للتخلص من حب الشباب والبثور التي تهاجم الوجه، وهذا التأثير ينطبق أيضًا على بثور الأذن؛ لذا لا تتردد في استخدامه للتخلص منها.