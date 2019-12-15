22 ديسمبر.. الحكم على زوجة شادي محمد بتهمة السرقة

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

شادي محمد

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، وشقيقها و2 آخرين، بتهمة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر للحكم. وتعرضت شقة لاعب النادي الأهلي السابق، شادي محمد، للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، حيث تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها، إذ حرر محضرًا رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.

واتهم شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وحرر اللاعب السابق محضرا بقسم شرطة مدينة نصر يتهمها فيه رسميًّا. وكان المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء