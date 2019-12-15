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السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن تناول الإعلام لأية قضية من قضاياهم لها محاذير حتى لا يتم تصعيد رأي عام سلبي تجاههم، مشددًا على أن الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة غير المنظمة في المنطقة تحتاج إلى ضرورة وضع حل حاسم أو حل مرحلي يقلل ما أمكن من حجم المشكلة، قائلا: «علينا أن نعترف أن ما حدث
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أمين شرطة وسط مياه الأمطار

أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.
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الإياتا تطلق SFOC لفحص البضائع.. آلية جديدة لتقليص 360 ألف يوم سنويًّا

في تحرك نشط للتعامل مع أزمة رفع المعايير الذكية لعمليات مناولة الشحن، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" آلية جديدة لتعزيز كفاءة تدقيق عمليات الشحن. الاتحاد الدولي "إياتا" أطلق برنامج "القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن. وتضم هذه الخطوة الجديدة من "إياتا" عنصرين رئيسين: الأول برنامج التدقيق المعياري العالمي: من خلال طرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، ما يضمن للخطوط الجويةالتزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل "إياتا" على صعيد مناولةالشحن وفق الكتيّب الخاصّ بالاتحاد.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: تحركنا في طريقي التنمية ومحاربة الإرهاب معا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان علينا في مصر مواجهة تحدى الإرهاب وتحقيق التنمية ورغم أن كثيرين منهم مفكرون ومثقفون وإعلاميون قالوا إن علينا أولا أن نتخلص من الإرهاب ونتبنى اقتصاد حرب، ثم نتحدث عن التنمية إلا أننا اخترنا أن نسير في الطريقين معا لأننا نعلم أن هدف الإرهاب في مصر هو إيقاف التنمية"، جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الأحد، خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
انقطاع الكهرباء 15 ساعة البحيرة (9)

بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.
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السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".
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شكري: أحداث 2011 أثرت سلبيا على مفهوم الدولة الوطنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية، نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسئولياتها، مضيفا أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع، وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الارهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يقتصر على المنطقة العربية.
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انطلاق فاعليات ثاني أيام منتدى شباب العالم(بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر فاعليات منتدى شباب العالم، لحضور ثاني أيام المنتدى، ويشارك الرئيس اليوم الأحد في جلسة تحت عنوان «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين». وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، بحضور الرئيس، وقرينته انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة.
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انتصار السيسي عن منتدى شباب العالم: لنستكمل الحلم

أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن سعادتها بحضور افتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قائلة في تدوينة عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام". وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته.
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