طالبة تحاول الانتحار بـ«سم فئران» داخل مدرسة بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

انتحار - أرشيفية

كانت الأجواء تبدو عادية بمدرسة الثانوية التجارية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إلا أن الحال تبدل عندما أمسكت طالبة بزجاجة بها مادة سامة «سم فئران» في محاولة منها للانتحار داخل فصل المدرسة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد تمكن زملائها من انتزاع الزجاجة من بين يديها وسكبها على الأرض. تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة، طالبة بمدرسة الثانوية التجارية بدائرة المركز، عقب تناولها مادة سامة.

على الفور انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات أنه أثناء تواجد الطالبة داخل "الفصل" أخرجت زجاجة من داخل حقيبتها بها مادة سامة "سم فئران"، وتناولت جرعة واحدة فقط قبل أن يسارع إليها زميلاتها، وخطف الزجاجة منها وسكبها على الأرض. وتم نقل الطالبة بسيارة الإسعاف