جريمة

طالبة تحاول الانتحار بـ«سم فئران» داخل مدرسة بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
كانت الأجواء تبدو عادية بمدرسة الثانوية التجارية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إلا أن الحال تبدل عندما أمسكت طالبة بزجاجة بها مادة سامة «سم فئران» في محاولة منها للانتحار داخل فصل المدرسة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد تمكن زملائها من انتزاع الزجاجة من بين يديها وسكبها على الأرض. تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة، طالبة بمدرسة الثانوية التجارية بدائرة المركز، عقب تناولها مادة سامة.
على الفور انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات أنه أثناء تواجد الطالبة داخل "الفصل" أخرجت زجاجة من داخل حقيبتها بها مادة سامة "سم فئران"، وتناولت جرعة واحدة فقط قبل أن يسارع إليها زميلاتها، وخطف الزجاجة منها وسكبها على الأرض. وتم نقل الطالبة بسيارة الإسعاف
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شادي محمد

22 ديسمبر.. الحكم على زوجة شادي محمد بتهمة السرقة

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، وشقيقها و2 آخرين، بتهمة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر للحكم. وتعرضت شقة لاعب النادي الأهلي السابق، شادي محمد، للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، حيث تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها، إذ حرر محضرًا رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.
تمساح (3)

كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.
الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
الحريق (10)

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
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انقلاب-سيارة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
هشام -يكن

لخيانته الأمانة.. السجن سنة لـ«هشام يكن» لاعب الزمالك الأسبق

قضت محكمة جنح 6 أكتوبر والشيخ زايد الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لخيانته الأمانة واستيلائه على مبلغ من المال خاص بأحد الأشخاص دون وجه حق. وكان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق وقضت المحكمة بإلزام يكن بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (3)

مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

انهيار إحدى الغرف بالطابق الثالث وسقوطها على الغرف التي أسفلها حتى الطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة، تسبب في وفاة عائلة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة، متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وإصابة 3 آخرين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 9 بحارة عبد ربه المتفرعة من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة. ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج جثث المتوفيين، وتم نقلهم لمشرحة زينهم، والمصابين الثلاثة تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.
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