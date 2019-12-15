بعد خسارته الانتخابات.. «بن فليس» يعتزل العمل السياسي

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

علي بن فليس

أعلن علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري، اعتزاله العمل السياسي بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي، إذ قال بن فليس في حفل لأعضاء حملته الانتخابية بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد: «قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب، وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري»، مضيفًا: «يجب أن تواصلوا النضال خدمة للجزائر وللجزائريين». وحل بن فليس في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، بعد أن حصل على 10.55% من الأصوات، بينما حصل الفائز على 58.15%.

وفي وقت سابق، قال علي بن فليس، إن الرئيس القادم ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين، دون إقصاء أو تهميش أو محاباة، وأن يستمع لكل الأطراف المؤيدة والمعارضة. وردا على معارضي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال بن فليس إن «الذهاب للانتخابات هو أسلم طريق لحماية البلاد وضمان استقرارها». ودعا