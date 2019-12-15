بعد صراع مع المرض.. رحيل الفنان حسن عفيفي «ملك الفوازير»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

حسن عفيفي

رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض لمدة شهرين عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد "عفيفي" أحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وقد قام بعدة أدوار فى فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص بدأ مشواره عام 1980 بتصميم استعراضات فوازير "عروستي" مع الفنانة نيللي، وبعدها بعام قدم معها فوازير "الخاطبة" التي حققت شهرة كبيرة، وتوالت بعدها أعماله، وقدم فوازير "فطوطة" مع سمير غانم، ومسلسل "ألف ليلة ليلة" مع الفنانة شيريهان، وقام بتصميم الاستعراضات لفوازير "حول العالم".

توالت نجاحات "عفيفي"، إذ قام بتصميم الاستعراضات لفوازير "المناسبات" بطولة يحيى الفخراني، وهالة فؤاد وصابرين، وفي عام 1990 قدم مع نيلي فوازير "عالم ورق ورق" وفوازير "صندوق الدنيا" في العام التالي. عام 1993 قدم عفيفي فوازير "المتزوجون في التاريخ" مع سمير غانم وشارك في بطولتها هالة فاخر، مادلين طبر وعلا