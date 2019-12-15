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قرار جمهوري بإنشاء كليتين للحاسبات واللغات بأكاديمية السادات

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
? أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 651 لسنة 2019، بأن ينشأ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 كليتي «الحاسبات والمعلومات - اللغات والترجمة»، إذ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وفي 5 نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.
وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة.وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.كما ينص القرار على أن يتكون الفرع من كليات العلوم الطبية وعلوم الحياه،
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السيسي (3)

السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في بناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.
المبادرة المصرية الدنماركية (1)

دنماركيون ومصريون يشاركون في معرض لتصميم الأثاث

نظمت المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرضا ومؤتمرا لتصميم الأثاث يستهدف التقارب الثقافي بين شباب مصر والدنمارك، شارك فيه عدد من الشباب المصري والدنماركي، واجتمعوا معًا خلال أسبوع في محافظة دمياط للعمل وتبادل الأفكار فيما بينهم تحت عنوان معرض "أثاث ثنائي اللغة". وقالت "برنيلا برامنج" منسقة المبادرة الدنماركية المصرية للحوار في تصريحات خاصة لـ" التحرير" إن هذا المشروع له أهداف كثيرة منها التبادل الثقافي بين المصممين المصريين والدنماركيين، حيث يتعلم الجانبان شيئًا مختلفًا عن أنفسهم وعن الآخرين، ويعرفون أين هم ويرون رؤى مختلفة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي، والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن نائب رئيس البنك الدولي أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي، والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن نائب رئيس البنك الدولي أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشهد الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، إذ حضر الجلسة الختامية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وكان الرئيس السيسي، قد أكد أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى،
الرئيس-السيسى

السيسي: منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه إفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى، إذ قال الرئيس -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.
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