قرار جمهوري بإنشاء كليتين للحاسبات واللغات بأكاديمية السادات

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

? أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 651 لسنة 2019، بأن ينشأ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 كليتي «الحاسبات والمعلومات - اللغات والترجمة»، إذ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وفي 5 نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.

وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة.وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.كما ينص القرار على أن يتكون الفرع من كليات العلوم الطبية وعلوم الحياه،