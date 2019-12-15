كيف نعى نجوم الفن «رجل الفوازير الأول» حسن عفيفي؟
رحل عن عالمنا حسن عفيفي أشهر مصممي الاستعراضات في مصر، وعمل مع كبار النجوم، وهو زوج الفنانة هناء الشوربجي، ونعى عدد من الفنانين رحيل "عفيفي" على مواقع التواصل الاجتماعي
تحرير:محمد أبو زيد
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
حسن عفيفي
بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد من أشهر مصممي الاستعراضات، وعمل مع كبار النجوم الذين اشتهروا بتقديم الفوازير، نيللي وشريهان وسمير غانم، ولقب برجل الفوازير الأول.
نعى عدد من الفنانين "عفيفي" عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فقدت اليوم صديقي، ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات، أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي.. كنت إنسانًا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب".
وأضاف: "كنت معاونا في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم، وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي "حسنولا" كما كنت أناديك.. عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبنائك هشام وياسمين وكل الأسرة.. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".
بكلمات شديدة التأثر نعت
وأضاف: "كنت معاونا في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم، وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي "حسنولا" كما كنت أناديك.. عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبنائك هشام وياسمين وكل الأسرة.. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".
بكلمات شديدة التأثر نعت الفنانة شريهان الراحل حسن عفيفي في تغريدة على تويتر، وكتبت: "أعلم أن هناك كثيرين في السماء مشتاقين للقائك يا حسن؛ وأولهم حبيبي وحبيبك الحاج فهمي عبدالحميد والموجي والشيخ سيد مكاوي وحبيبتي سعاد حسني وعلي رضا وعلي إسماعيل ونيفين رامز وكثير كثير كثيير يا أبو علي؛ والأكيد أيضًا إنك حتوحشني جدًا جدًا جدًا".