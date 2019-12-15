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كيف نعى نجوم الفن «رجل الفوازير الأول» حسن عفيفي؟

رحل عن عالمنا حسن عفيفي أشهر مصممي الاستعراضات في مصر، وعمل مع كبار النجوم، وهو زوج الفنانة هناء الشوربجي، ونعى عدد من الفنانين رحيل "عفيفي" على مواقع التواصل الاجتماعي
تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
حسن عفيفي
حسن عفيفي
بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد من أشهر مصممي الاستعراضات، وعمل مع كبار النجوم الذين اشتهروا بتقديم الفوازير، نيللي وشريهان وسمير غانم، ولقب برجل الفوازير الأول. نعى عدد من الفنانين "عفيفي" عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فقدت اليوم صديقي، ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات، أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي.. كنت إنسانًا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب".
وأضاف: "كنت معاونا في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم، وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي "حسنولا" كما كنت أناديك.. عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبنائك هشام وياسمين وكل الأسرة.. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".   بكلمات شديدة التأثر نعت
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الفنان- حسن- عفيفي (1)

بعد صراع مع المرض.. رحيل الفنان حسن عفيفي «ملك الفوازير»

رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض لمدة شهرين عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد "عفيفي" أحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وقد قام بعدة أدوار فى فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص بدأ مشواره عام 1980 بتصميم استعراضات فوازير "عروستي" مع الفنانة نيللي، وبعدها بعام قدم معها فوازير "الخاطبة" التي حققت شهرة كبيرة، وتوالت بعدها أعماله، وقدم فوازير "فطوطة" مع سمير غانم، ومسلسل "ألف ليلة ليلة" مع الفنانة شيريهان، وقام بتصميم الاستعراضات لفوازير "حول العالم".
سوسن بدر في مسلسل ابو العروسة

سوسن بدر: فيلم «مش أنا» سيحدث حالة بين الجمهور

أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم "مش أنا" سيحدث حالة بين الجمهور، متمنية أن تقدم عملا سينمائيا ينال إعجاب المشاهدين. وقالت بدر في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور. وأضافت أنها ستجسد دور والدة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور يخرج قدراتها الفنية.
جميلة-عوض

جميلة عوض تتصدر البوستر الرسمي لفيلم «بنات ثانوي»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي"، البوستر الرسمي للفيلم، والذي تصدره خمس من بطلات العمل، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي من خلال قصص لخمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن في مرحلة المراهقة، وحياة كل فتاة في هذه المرحلة وداخل المدرسة، لتتوالى الأحداث والمفاجآت داخل الفيلم.. وتجسد جميلة عوض دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالي محمد، وتدرس فى مدرسة حكومية.
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الفنان- حسن- عفيفي (1)

بعد صراع مع المرض.. رحيل الفنان حسن عفيفي «ملك الفوازير»

رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض لمدة شهرين عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد "عفيفي" أحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وقد قام بعدة أدوار فى فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص بدأ مشواره عام 1980 بتصميم استعراضات فوازير "عروستي" مع الفنانة نيللي، وبعدها بعام قدم معها فوازير "الخاطبة" التي حققت شهرة كبيرة، وتوالت بعدها أعماله، وقدم فوازير "فطوطة" مع سمير غانم، ومسلسل "ألف ليلة ليلة" مع الفنانة شيريهان، وقام بتصميم الاستعراضات لفوازير "حول العالم".
عمرو اديب(8)

عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.
المخرج- شريف- السقا

وفاة شريف السقا مخرج برنامج «الحكاية» في حادث سير

توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" أثر تعرضه لحادث سير، وستشيع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.. والمخرج الراحل هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" في مصر، ويعد شريف السقا واحدا من أبرز مخرجي برامج "التوك شو" في مصر، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت" لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقاله مع "أديب" إلى برنامج كل يوم.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (6)

النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»

افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين. بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
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