كيف نعى نجوم الفن «رجل الفوازير الأول» حسن عفيفي؟

رحل عن عالمنا حسن عفيفي أشهر مصممي الاستعراضات في مصر، وعمل مع كبار النجوم، وهو زوج الفنانة هناء الشوربجي، ونعى عدد من الفنانين رحيل "عفيفي" على مواقع التواصل الاجتماعي

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

حسن عفيفي

بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد من أشهر مصممي الاستعراضات، وعمل مع كبار النجوم الذين اشتهروا بتقديم الفوازير، نيللي وشريهان وسمير غانم، ولقب برجل الفوازير الأول. نعى عدد من الفنانين "عفيفي" عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فقدت اليوم صديقي، ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات، أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي.. كنت إنسانًا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب".

وأضاف: "كنت معاونا في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم، وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي "حسنولا" كما كنت أناديك.. عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبنائك هشام وياسمين وكل الأسرة.. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان". بكلمات شديدة التأثر نعت