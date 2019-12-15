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دنماركيون ومصريون يشاركون في معرض لتصميم الأثاث

المعرض يستهدف التبادل الثقافي بين المصممين المصريين والدنماركيين.. الشباب استلهم كل منهما أشياء وأفكارًا جديدة في التصميم وهذا المشروع كشف عن أشياء مشتركة بين الثقافتين.
تحرير:خالد وربي ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
معرض ثنائي اللغة
معرض ثنائي اللغة
نظمت المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرضا ومؤتمرا لتصميم الأثاث يستهدف التقارب الثقافي بين شباب مصر والدنمارك، شارك فيه عدد من الشباب المصري والدنماركي، واجتمعوا معًا خلال أسبوع في محافظة دمياط للعمل وتبادل الأفكار فيما بينهم تحت عنوان معرض "أثاث ثنائي اللغة". وقالت "برنيلا برامنج" منسقة المبادرة الدنماركية المصرية للحوار في تصريحات خاصة لـ" التحرير" إن هذا المشروع له أهداف كثيرة منها التبادل الثقافي بين المصممين المصريين والدنماركيين، حيث يتعلم الجانبان شيئًا مختلفًا عن أنفسهم وعن الآخرين، ويعرفون أين هم ويرون رؤى مختلفة.
وأضافت برنيلا: "إن الشباب الدنماركي والشباب المصري استلهم كل منهما أشياء وأفكارًا جديدة في التصميم، وهذا المشروع تحديدًا -وبشكل خاص- كشف عن أشياء مشتركة بين الثقافتين خلال أسبوع عمل فيه الشباب من الجانبين معًا، رأوا بعضهما ليس كمصممين للأثاث ولكن كبشر. وحول المشروعات الجديدة للمبادرة قالت: "سنرسل أفلامًا
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السيسي (3)

السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في بناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.
السيسي (5)

قرار جمهوري بإنشاء كليتين للحاسبات واللغات بأكاديمية السادات

? أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 651 لسنة 2019، بأن ينشأ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 كليتي «الحاسبات والمعلومات - اللغات والترجمة»، إذ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وفي 5 نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي، والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن نائب رئيس البنك الدولي أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
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كلب-بوليسي

الإسكندرية: كلاب تعقر 31 شخصا.. والأمصال بـ7 مراكز

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل عقر كلب مسعور لعشرات المواطنين، مساء أمس الأحد، بشارعي خليل حمادة والعيسوي بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث انتاب المواطنين حالة من الفزع والقلق بسبب ملاحقته لأعداد كبيرة من سكان الشارعين والمارة الذين تصادف عبورهم فى الشارع. وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن عدد المصابين الذين عقرتهم الكلاب الضالة بشارعي خليل حمادة والعيسوى بلغ 31 شخصا.
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مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
مصطفى-مدبولي

مدبولي:نقدر حرص «التمويل الدولية» على التعاون مع مصر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيرا إلى عدد من المشروعات التنموية التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، متمثلة محليا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التى تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو على الصعيد الإقليمي مثل مشروع الربط الكهربي بين مصر وإثيوبيا والسودان.
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روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
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