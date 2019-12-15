دنماركيون ومصريون يشاركون في معرض لتصميم الأثاث

المعرض يستهدف التبادل الثقافي بين المصممين المصريين والدنماركيين.. الشباب استلهم كل منهما أشياء وأفكارًا جديدة في التصميم وهذا المشروع كشف عن أشياء مشتركة بين الثقافتين.
نظمت المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرضا ومؤتمرا لتصميم الأثاث يستهدف التقارب الثقافي بين شباب مصر والدنمارك، شارك فيه عدد من الشباب المصري والدنماركي، واجتمعوا معًا خلال أسبوع في محافظة دمياط للعمل وتبادل الأفكار فيما بينهم تحت عنوان معرض "أثاث ثنائي اللغة".
وقالت "برنيلا برامنج" منسقة المبادرة الدنماركية المصرية للحوار في تصريحات خاصة لـ" التحرير" إن هذا المشروع له أهداف كثيرة منها التبادل الثقافي بين المصممين المصريين والدنماركيين، حيث يتعلم الجانبان شيئًا مختلفًا عن أنفسهم وعن الآخرين، ويعرفون أين هم ويرون رؤى مختلفة.
وأضافت برنيلا: "إن الشباب الدنماركي والشباب المصري استلهم كل منهما أشياء وأفكارًا جديدة في التصميم، وهذا المشروع تحديدًا -وبشكل خاص- كشف عن أشياء مشتركة بين الثقافتين خلال أسبوع عمل فيه الشباب من الجانبين معًا، رأوا بعضهما ليس كمصممين للأثاث ولكن كبشر.
وحول المشروعات الجديدة للمبادرة قالت: "سنرسل أفلامًا
وأضافت برنيلا: "إن الشباب الدنماركي والشباب المصري استلهم كل منهما أشياء وأفكارًا جديدة في التصميم، وهذا المشروع تحديدًا -وبشكل خاص- كشف عن أشياء مشتركة بين الثقافتين خلال أسبوع عمل فيه الشباب من الجانبين معًا، رأوا بعضهما ليس كمصممين للأثاث ولكن كبشر.
وحول المشروعات الجديدة للمبادرة قالت: "سنرسل أفلامًا مصرية في مؤتمر كوبنهاجن المقبل، ونحاول استقدام بيوت خبرة في مجال تصميم الموبيليا والخزف والفخار، كما أن هناك مشروعًا آخر للتعاون الفني بين الجانبين المصري والدنماركي من خلال المشاركة معًا في معسكر سيقام في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
وتابعت برنيلا: عندما نرى أن هناك اهتمامات مشتركة ولغة مشتركة سيسهم ذلك في التفاهم والسلام بين الجميع، ولدينا كثير من المشروعات خلال الفترة المقبلة، حيث نرسل موسيقيين مصريين للعزف في مهرجانات بالدنمارك، كما نعمل على تدريب فنانات مصريات لتأسيس "دي جيهات" في مدرسة خاصة دنماركية، كما أنه هناك أيضًا صندوق الأفلام الدنماركية للأطفال والشباب، حيث يتم عرض هذه الأفلام بالسينما، حيث نحصل عليها من خلال السينما الدنماركية.
ولفتت إلى أنه خلال العام المقبل 2020 سننشر كتاب الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين لأول مرة باللغة الدنماركية.
وأوضحت أن مثل هذه المشروعات تخلق أفكارا إبداعية مشتركة لافتة إلى أن الفنان عندما يعمل وحده يشك في نفسه، لكن عندما يعمل مع آخرين فإنه يثق في نفسه وفي الآخر.
وقالت لينا لاشين -خريجة كلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية، وإحدى المشاركات في المشروع، وضمن الخمسة الفائزين- إنها تقدمت للمبادرة من خلال مسابقة على الفيسبوك لعرض تصميمات للأثاث مستوحاة من مصر القديمة، وإنها سعيدة للغاية بالمشاركة والاستفادة من الخبرات الدنماركية والثقافات الأخرى.
وأضافت لينا أنهم قاموا بالعمل معًا في مصنع "بينوكيو"، وأنها تعلمت من الجانب الدنماركي كيفية التركيز في التفاصيل الدقيقة، بينما كان المصممون المصريون يهتمون أكثر بالجانب الشكلي؟
وقالت "لون ميون" -وهى فتاة دنماركية شاركت بالمعرض- إن التجربة كانت مثيرة بالنسبة لها، وذلك من خلال إدخال ثقافات أخرى في عملها، وإن الأسبوع الذي عمل فيه الشباب المصري والدنماركي كان تعاونا بين ثقافتين.
وقال محمد أبو طيرة مدير البرنامج الثقافي بالمبادرة الدنماركية المصرية للحوار في تصريحات خاصة لـ" التحرير" إن هذا المشروع هو أحد مشروعات التبادل الثقافي، وتم تنفيذه بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بكوبنهاجن وإنهم أعطوا الشباب الدنماركي مكونات من الثقافة المصرية لإنتاج تصميمات جديدة، ومن ذلك طريقة تصميم المصري القديم للأثاث.
وأضاف أبو طيرة أن المشروع يستهدف التعاون مع الثقافات الأخرى بدلا من إنتاج الذات وهو ما يؤدي إلى نشر ثقافة المحبة والسلام مع الآخر، لافتا إلى أن مشروع "معرض ثنائي اللغة" استمر فيه الشباب لمدة أسبوع للعمل معًا بينما يتم الإعداد له منذ شهور منوها إلى أن نشاط المبادرة يتنوع، بخلاف الفن والثقافة هناك تعاون -أيضًا- في مجال التعليم والإعلام.