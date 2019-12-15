لبنان: حريصون على عدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

احتجاجات لبنان

أكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا، إذ قال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".

وأشار إلى أنه عقد اجتماعا صباح اليوم مع كبار القيادات الأمنية بجهاز قوى الأمن الداخلي، أعطى خلاله التوجيهات اللازمة بعدم استعمال أي أسلوب من أساليب العنف مع المتظاهرين، وأنه حرص على تكرار هذا الأمر بنفسه للضباط الذين يتواجدون على الأرض.وأضاف عثمان، أن الاعتداء على القوى الأمنية والعسكرية، أمر غير مسموح