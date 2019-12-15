«أبويا مش عايز يجوزني».. شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري منية النصر
تحرير:محمد أبو زيد
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
انتحار - أرشيفية
وقف شاب أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه في المياه في محاولة لإجبار والده على يوافق على زواجه، قبل أن يتمكن الأهالى من إنقاذه.
البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري.
على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى منزل أسرته.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى "علاء. م" 25 عاما، وشهرته "علاء بياضة"، حاول الانتحار لإجبار والده على الموافقة على زواجه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
وفي السياق ذاته، حاولت «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة طالبة بمدرسة الثانوية التجارية
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى "علاء. م" 25 عاما، وشهرته "علاء بياضة"، حاول الانتحار لإجبار والده على الموافقة على زواجه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
وفي السياق ذاته، حاولت «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة طالبة بمدرسة الثانوية التجارية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج على الانتحار وأمسكت بزجاجة بها مادة سامة «سم فئران» في محاولة منها للانتحار داخل فصل المدرسة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد تمكن زملائها من انتزاع الزجاجة من بين يديها وسكبها على الأرض.
وتم نقل الطالبة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، وبالكشف الطبي عليها تبين تناولها كمية صغيرة من المادة السامة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها بالمستشفى، وصرح لها بالخروج عقب استقرار حالتها الصحية.