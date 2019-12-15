«أبويا مش عايز يجوزني».. شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري منية النصر

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

انتحار - أرشيفية

وقف شاب أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه في المياه في محاولة لإجبار والده على يوافق على زواجه، قبل أن يتمكن الأهالى من إنقاذه. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري. على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى منزل أسرته.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى "علاء. م" 25 عاما، وشهرته "علاء بياضة"، حاول الانتحار لإجبار والده على الموافقة على زواجه. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات. وفي السياق ذاته، حاولت «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة طالبة بمدرسة الثانوية التجارية