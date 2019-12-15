جريمة

«أبويا مش عايز يجوزني».. شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري منية النصر

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
وقف شاب أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه في المياه في محاولة لإجبار والده على يوافق على زواجه، قبل أن يتمكن الأهالى من إنقاذه. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري. على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى منزل أسرته.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى "علاء. م" 25 عاما، وشهرته "علاء بياضة"، حاول الانتحار لإجبار والده على الموافقة على زواجه. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات. وفي السياق ذاته، حاولت «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة طالبة بمدرسة الثانوية التجارية
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انتحار

طالبة تحاول الانتحار بـ«سم فئران» داخل مدرسة بسوهاج

كانت الأجواء تبدو عادية بمدرسة الثانوية التجارية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إلا أن الحال تبدل عندما أمسكت طالبة بزجاجة بها مادة سامة «سم فئران» في محاولة منها للانتحار داخل فصل المدرسة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد تمكن زملائها من انتزاع الزجاجة من بين يديها وسكبها على الأرض. تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة، طالبة بمدرسة الثانوية التجارية بدائرة المركز، عقب تناولها مادة سامة.
شادي محمد

22 ديسمبر.. الحكم على زوجة شادي محمد بتهمة السرقة

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، وشقيقها و2 آخرين، بتهمة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر للحكم. وتعرضت شقة لاعب النادي الأهلي السابق، شادي محمد، للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، حيث تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها، إذ حرر محضرًا رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.
تمساح (3)

كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.
الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
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انقلاب-سيارة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
قتل

مريض نفسي.. شاب يذبح أمه ويقطع ذراعيها في الدقهلية

«بني آدم مش طبيعي.. عنده مشاكل نفسية جعلته تعبان فى عقله» لم يجد أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غير هاتين العبارتين كإجابة عن سبب الجريمة البشعة التى ارتكبها شاب فى العقد الثاني من العمر، فى حق "أعز الحبايب" والدته، إذ عثروا على جثتها فى مشهد بشع، إذ تم قتل السيدة المسنة التى تجاوزت الـ55 من العمر، وتهشيم رأسها، وقطع ذراعيها وفصلها عن باقى جسدها، فى جريمة أثارت فزع جميع الأهالي وجعلتهم يستغيثون بقوات الأمن لكشف غموض الجريمة الدامية، التى أثارت فزعهم.
اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
هشام -يكن

لخيانته الأمانة.. السجن سنة لـ«هشام يكن» لاعب الزمالك الأسبق

قضت محكمة جنح 6 أكتوبر والشيخ زايد الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لخيانته الأمانة واستيلائه على مبلغ من المال خاص بأحد الأشخاص دون وجه حق. وكان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق وقضت المحكمة بإلزام يكن بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
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