رياضة

السولية يقود الأهلي لعبور الحدود في الدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود
خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مستحقًا من نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ18 في صدارة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز الثامن. الأهلي سيطر على كل مجريات اللقاء دون أي خطورة تذكر لفريق حرس الحدود الذي خاض مباراة دفاعية في المقام الأول في محاولة منه للتصدي لطوفان هجمات لاعبي القلعة الحمراء.
ووقفت العارضة حائلا أمام الأهلي، ومنعت هدفا محققا بعدما سدد أجايي كرة قوية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 15، حاول الأهلي إيجاد أي ثغرة في خطوط دفاع الحدود المتشابكة حتى انتهى الشوط بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني لم يختلف شكل المباراة عن شوطها الأول، وحاول رينيه فايلر تنشيط الخط الهجومي، وأخرج وليد
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حسام البدري - المنتخب الوطني

أزمة جديدة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني

علمت "التحرير" كواليس الأزمة التي نشبت بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وطارق مصطفى المدرب العام بالجهاز، خلال الفترة الماضية، حيث اندلعت الأزمة بعد أن طلب مصطفى من البدري التحدث مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لصرف مكافأة 12 ألف جنيه للجهاز الفني بعد الفوز بودية ليبيريا وفقًا لما تنص عليه لائحة المنتخب الأول. ورد البدري على مصطفى قائلا: "معرفش حاجة عن الموضوع ده أنا مقريتش اللايحة"، فرد عليه مصطفى فائلا: "أنا جيبتها وقريتها".
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

الإسماعيلي يُحقق فوزًا صعبًا على فريق مصر بهدف نظيف

نجح فريق الإسماعيلي في حصد فوز صعب أمام نظيره فريق مصر، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، وسجل هدف الدراويش الوحيد همام طارق، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمين. بهذا الفوز يحتل الإسماعيلي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثمان مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.
الزمالك- والشرقية (6)

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن كارتيرون المدير الفني للزمالك القائمة، التي ستخوض مباراة طلائع الجيش،، والتي ستقام في السابعة والنصف، مساء غد الاثنين على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري . وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا، علي النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمد عنتر- أحمد عيد. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
سعد سمير

فايلر يضم 20 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للهلال

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
رامى ربيعة

ربيعة: نسعى للفوز على الهلال ومصالحة الجماهير

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي. وأوضح أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية.
عمار-حمدي - صلاح-محسن

فايلر يرفض طلب المسؤولين في الأهلي بشأن عمار حمدي

تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار عمار حمدي، لاعب القلعة الحمراء، فى الفريق، رافضًا فكرة الاستغناء عن اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبدى فايلر إعجابه الشديد بقدرات عمار حمدي، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. وعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، العروض التي قُدمت من أجل الظفر بخدمات عمار حمدي في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ورفض فايلر فكرة مناقشة العروض من الأساس.
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