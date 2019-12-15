السولية يقود الأهلي لعبور الحدود في الدوري
تحرير:أحمد سعيد
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
الأهلي وحرس الحدود
خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مستحقًا من نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ18 في صدارة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز الثامن.
الأهلي سيطر على كل مجريات اللقاء دون أي خطورة تذكر لفريق حرس الحدود الذي خاض مباراة دفاعية في المقام الأول في محاولة منه للتصدي لطوفان هجمات لاعبي القلعة الحمراء.
ووقفت العارضة حائلا أمام الأهلي، ومنعت هدفا محققا بعدما سدد أجايي كرة قوية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 15، حاول الأهلي إيجاد أي ثغرة في خطوط دفاع الحدود المتشابكة حتى انتهى الشوط بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني لم يختلف شكل المباراة عن شوطها الأول، وحاول رينيه فايلر تنشيط الخط الهجومي، وأخرج وليد
ووقفت العارضة حائلا أمام الأهلي، ومنعت هدفا محققا بعدما سدد أجايي كرة قوية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 15، حاول الأهلي إيجاد أي ثغرة في خطوط دفاع الحدود المتشابكة حتى انتهى الشوط بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني لم يختلف شكل المباراة عن شوطها الأول، وحاول رينيه فايلر تنشيط الخط الهجومي، وأخرج وليد أزارو وأدخل وليد سليمان، في محاولة من أجل فك شفرات دفاعات الفريق العسكري.
العارضة عادت مرة أخرى، وأنقذت هدفا للأهلي بعد تسديدة محمد مجدي قفشة بباطن القدم في الدقيقة 60، وعاد فايلر وأجرى تغيرين دفعة واحدة بخروج محمود وحيد ومحمد مجدي قفشة وأدخل مروان محسن ومحمد هاني من أجل زيادة الكثافة الهجومية.
في الدقيقة 81 سدد عمرو السولية كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد السعدني، مهديًا فريقه الفوز السادس على التوالي في الدوري الممتاز.