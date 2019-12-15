رياضة

أزمة جديدة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
الجهاز الفني للمنتخب الأول
الجهاز الفني للمنتخب الأول
علمت "التحرير" كواليس الأزمة التي نشبت بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وطارق مصطفى المدرب العام بالجهاز، خلال الفترة الماضية، حيث اندلعت الأزمة بعد أن طلب مصطفى من البدري التحدث مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لصرف مكافأة 12 ألف جنيه للجهاز الفني بعد الفوز بودية ليبيريا وفقًا لما تنص عليه لائحة المنتخب الأول. ورد البدري على مصطفى قائلا: "معرفش حاجة عن الموضوع ده أنا مقريتش اللايحة"، فرد عليه مصطفى فائلا: "أنا جيبتها وقريتها".
تصرف طارق مصطفى أثار غضب البدري الذي شعر أن مصطفى يتخطى حدود منصبه في الجهاز، وأن مراجعة اللوائح وأي أمور تخص المنتخب الأول تكون مسؤولية المدير الفني فقط. هذا الموقف تسبب في توتر العلاقة بين حسام البدري ومساعده طارق مصطفى. وكشف مصدر بالمنتخب أن هذه الأزمة قد تعجل برحيل طارق مصطفى عن جهاز الفراعنة، خاصة
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الأهلى- وحرس الحدود- (3)

السولية يقود الأهلي لعبور الحدود في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مستحقًا من نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ18 في صدارة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز الثامن. الأهلي سيطر على كل مجريات اللقاء دون أي خطورة تذكر لفريق حرس الحدود الذي خاض مباراة دفاعية في المقام الأول في محاولة منه للتصدي لطوفان هجمات لاعبي القلعة الحمراء.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

الإسماعيلي يُحقق فوزًا صعبًا على فريق مصر بهدف نظيف

نجح فريق الإسماعيلي في حصد فوز صعب أمام نظيره فريق مصر، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، وسجل هدف الدراويش الوحيد همام طارق، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمين. بهذا الفوز يحتل الإسماعيلي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثمان مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.
الزمالك- والشرقية (6)

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن كارتيرون المدير الفني للزمالك القائمة، التي ستخوض مباراة طلائع الجيش،، والتي ستقام في السابعة والنصف، مساء غد الاثنين على ملعب الجيش بالسويس، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري . وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا، علي النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمد عنتر- أحمد عيد. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.
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شوقي غريب

شوقي غريب: ساهمت في 80% من إنجازات مصر الكروية

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إنه شارك في 80% من إنجازات الكرة المصرية، موضحًا أن البعض فسر علاقته الشخصية برئيس اتحاد كرة القدم السابق المهندس هاني أبو ريدة، على أنها السبب في توليه مهام تدريب المنتخب الأولمبي، جاء ذلك في تصريحات في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إذ قال: "الناس تناست أن 80% من إنجازات الكرة المصرية شاركت فيها كلاعب ومدرب.. كنت مدربا في مونديال الناشئين 97 وتوجت ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ومساعد مدرب في 3 بطولات إفريقيا مع حسن شحاتة".
رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو: حسام البدري أصابه الخمول التدريبي

عدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أسباب أداء المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال ميدو: "منتخب مصر الأول سئ جدا، ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث، يجب أن يحصل البدري على فرصته كاملة، وأن نبعد منتخب مصر عن أجواء تصفية الحسابات الشخصية. منتخبنا سيتحسن وسنتآهل لكأس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة إن شاء الله".
الجبلاية - اتحاد الكرة (1)

إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
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