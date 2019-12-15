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المخرج هاني خليفة يستعد لـ«دهب عيره» مع يسرا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
هاني خليفة
هاني خليفة
جلسات عمل مكثفة يعقدها المخرج هاني خليفة مع الكاتب أحمد عادل، للوقوف على التحضيرات الأولية لمسلسل "دهب عيره" -اسم مؤقت- واختيار باقي أبطال العمل، وهو من بطولة النجمة يسرا التي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020. من المقرر أن يبدأ المخرج هاني خليفة، التصوير في مطلع يناير المقبل فور الانتهاء من اختيار مواقع تصوير المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي غامض، ويحمل العديد من المفاجآت، والمسلسل من إنتاج العدل جروب. يأتي التعاون الثالث بين المخرج هاني خليفة والفنانة يسرا بعد مسلسل "فوق مستوى الشبهات" من بطولة نجلاء بدر، وشيرين رضا، زكي فطين عبد الوهاب.
كما قدم مع يسرا مسلسل "الحساب يجمع" من بطولة كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، وإيمان العاصي، وبوسي، وندى موسى. بدأ هاني خليفة مشواره الفني كمساعد مخرج بعدة أفلام منها: "سارق الفرح"، و"قشر البندق" عام 1995، قبل أن يخوض تجربة الإخراج عام 2003 من خلال فيلم "سهر الليالي" ليتوقف نشاطه الفني لفترة قبل أن يعود
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كيف نعى نجوم الفن «رجل الفوازير الأول» حسن عفيفي؟

بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد من أشهر مصممي الاستعراضات، وعمل مع كبار النجوم الذين اشتهروا بتقديم الفوازير، نيللي وشريهان وسمير غانم، ولقب برجل الفوازير الأول. نعى عدد من الفنانين "عفيفي" عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فقدت اليوم صديقي، ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات، أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي.. كنت إنسانًا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب".
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بعد صراع مع المرض.. رحيل الفنان حسن عفيفي «ملك الفوازير»

رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض لمدة شهرين عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد "عفيفي" أحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وقد قام بعدة أدوار فى فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص بدأ مشواره عام 1980 بتصميم استعراضات فوازير "عروستي" مع الفنانة نيللي، وبعدها بعام قدم معها فوازير "الخاطبة" التي حققت شهرة كبيرة، وتوالت بعدها أعماله، وقدم فوازير "فطوطة" مع سمير غانم، ومسلسل "ألف ليلة ليلة" مع الفنانة شيريهان، وقام بتصميم الاستعراضات لفوازير "حول العالم".
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سوسن بدر: فيلم «مش أنا» سيحدث حالة بين الجمهور

أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم "مش أنا" سيحدث حالة بين الجمهور، متمنية أن تقدم عملا سينمائيا ينال إعجاب المشاهدين. وقالت بدر في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور. وأضافت أنها ستجسد دور والدة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور يخرج قدراتها الفنية.
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بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.
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