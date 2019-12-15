المخرج هاني خليفة يستعد لـ«دهب عيره» مع يسرا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

هاني خليفة

جلسات عمل مكثفة يعقدها المخرج هاني خليفة مع الكاتب أحمد عادل، للوقوف على التحضيرات الأولية لمسلسل "دهب عيره" -اسم مؤقت- واختيار باقي أبطال العمل، وهو من بطولة النجمة يسرا التي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020. من المقرر أن يبدأ المخرج هاني خليفة، التصوير في مطلع يناير المقبل فور الانتهاء من اختيار مواقع تصوير المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي غامض، ويحمل العديد من المفاجآت، والمسلسل من إنتاج العدل جروب. يأتي التعاون الثالث بين المخرج هاني خليفة والفنانة يسرا بعد مسلسل "فوق مستوى الشبهات" من بطولة نجلاء بدر، وشيرين رضا، زكي فطين عبد الوهاب.

كما قدم مع يسرا مسلسل "الحساب يجمع" من بطولة كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، وإيمان العاصي، وبوسي، وندى موسى. بدأ هاني خليفة مشواره الفني كمساعد مخرج بعدة أفلام منها: "سارق الفرح"، و"قشر البندق" عام 1995، قبل أن يخوض تجربة الإخراج عام 2003 من خلال فيلم "سهر الليالي" ليتوقف نشاطه الفني لفترة قبل أن يعود