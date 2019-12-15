السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في بناء الإنسان المصري

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الخبراء اليابانيين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدين أن قدومهم إلى مصر للمشاركة في مشروع تطوير نظام التعليم المصري من خلال تجربة المدارس اليابانية، جاء بالنظر إلى الإرث الحضاري والتاريخي العريق الذي تتمتع به مصر، إلى جانب ما لمسوه