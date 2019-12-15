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إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

تحرير:وكالات ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل. وأكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا.
وقال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".وأشار
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احتجاجات لبنان

لبنان: حريصون على عدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين

أكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا، إذ قال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".
بن فليس

بعد خسارته الانتخابات.. «بن فليس» يعتزل العمل السياسي

أعلن علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري، اعتزاله العمل السياسي بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي، إذ قال بن فليس في حفل لأعضاء حملته الانتخابية بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد: «قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب، وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري»، مضيفًا: «يجب أن تواصلوا النضال خدمة للجزائر وللجزائريين». وحل بن فليس في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، بعد أن حصل على 10.55% من الأصوات، بينما حصل الفائز على 58.15%.
ليبيا - تعبيرية

السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد. وذكرت السفارة الليبية في بيان صحفي بثته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، "إن سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر". وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.
قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم أمين سر فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطنيين، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور. وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.
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احتجاجات لبنان

لبنان: حريصون على عدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين

أكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا، إذ قال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".
لبنان

فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
احتجاجات لبنان

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
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