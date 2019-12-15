إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

تحرير:وكالات ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

احتجاجات لبنان

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل. وأكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا.

وقال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".وأشار