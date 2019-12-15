جريمة

والد الطفل «مراون»: طليقتي جواها قسوة ووحشية وإجرام

تحرير:محمد فتحي ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
الطفل مروان
الطفل مروان
قال عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية التعذيب، الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأنها لا تريد بقاءه معها وتربيته، إن والدته تعاني من خلل نفسي. وأضاف نافع، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن طليقته أرسلت له قبل ذلك فيديوهات ورسائل صوتية أثناء ضربها لـ«مروان»، مضيفًا: «جواها قسوة ووحشية وإجرام في حق الطفولة.. ابني أنا ذنبه إيه».
وأشار نافع إلى أنه يعمل مدير إدارة الاتصالات في شركة نصر بمحافظة السويس، ومتزوج منذ 20 عامًا من زوجة أخرى غير والدة مروان ولديه 4 أولاد، لافتًا إلى أن أولاده هم من أرسلوا له فيديو تعذيب مروان على يد والدته، قائلا: «أولادي محرومين من أخوهم عشان مضطهدانا، طليقتي تعاقبني بمروان وأنا معملتش فيها حاجة». وأمرت
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تنمر- شباب- على -عامل -نظافة (3)

كلاكيت تالت مرة.. واقعة تنمر جديدة على مسن بطنطا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة تنمر جديدة، بطلها مسن يرتدي زي «عامل نظافة»، حيث ظهر في الفيديو شاب يعتدي على مسن بالصفع على الوجه، والسخرية، والتعدي بالضرب والألفاظ النابية بأحد الشوارع بمحافظة طنطا، فيما أثار الفيديو اللاإنساني حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الشباب ومعاقبتهم. الواقعة الجديدة أعادت للأذهان واقعة التنمر على الطالب السوداني، الذي تم تكريمه من قبل الرئيس وجلوسه بجواره في منتدى شباب العالم المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
شاب- يهدد -بالانتحار -من -فوق -الكوبرى (1)

«أبويا مش عايز يجوزني».. شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري منية النصر

وقف شاب أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه في المياه في محاولة لإجبار والده على يوافق على زواجه، قبل أن يتمكن الأهالى من إنقاذه. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري. على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى منزل أسرته.
انتحار

طالبة تحاول الانتحار بـ«سم فئران» داخل مدرسة بسوهاج

كانت الأجواء تبدو عادية بمدرسة الثانوية التجارية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إلا أن الحال تبدل عندما أمسكت طالبة بزجاجة بها مادة سامة «سم فئران» في محاولة منها للانتحار داخل فصل المدرسة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد تمكن زملائها من انتزاع الزجاجة من بين يديها وسكبها على الأرض. تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة، طالبة بمدرسة الثانوية التجارية بدائرة المركز، عقب تناولها مادة سامة.
شادي محمد

22 ديسمبر.. الحكم على زوجة شادي محمد بتهمة السرقة

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، وشقيقها و2 آخرين، بتهمة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر للحكم. وتعرضت شقة لاعب النادي الأهلي السابق، شادي محمد، للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، حيث تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها، إذ حرر محضرًا رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.
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الطفل -مروان (2)

النيابة تصدر 4 قرارات في واقعة تعذيب طفل على يد أمه

4 قرارات أصدرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية فجر اليوم السبت، في واقعة اتهام ربة منزل بالاعتداء بالضرب على طفلها "مروان" في مقطع فيديو أثار موجة غصب عارمة لدى الكثيرين خلال الساعات الماضية، وأمرت النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم بحجز الأم وتدعى "تهاني.إ." 36 سنة، لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وعرضها على إخصائين بمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها، وإيداع الطفل دار رعاية تابعة لمجلس الأمومة والطفولة، وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان وجود إصابات به من عدمه.
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والد «طفل التعذيب»: أمه متوحشة.. وهطالب بالكشف عن قواها العقلية

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
المتهمة (2)

«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
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«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
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