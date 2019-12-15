والد الطفل «مراون»: طليقتي جواها قسوة ووحشية وإجرام

تحرير:محمد فتحي ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

الطفل مروان

قال عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية التعذيب، الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأنها لا تريد بقاءه معها وتربيته، إن والدته تعاني من خلل نفسي. وأضاف نافع، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن طليقته أرسلت له قبل ذلك فيديوهات ورسائل صوتية أثناء ضربها لـ«مروان»، مضيفًا: «جواها قسوة ووحشية وإجرام في حق الطفولة.. ابني أنا ذنبه إيه».

وأشار نافع إلى أنه يعمل مدير إدارة الاتصالات في شركة نصر بمحافظة السويس، ومتزوج منذ 20 عامًا من زوجة أخرى غير والدة مروان ولديه 4 أولاد، لافتًا إلى أن أولاده هم من أرسلوا له فيديو تعذيب مروان على يد والدته، قائلا: «أولادي محرومين من أخوهم عشان مضطهدانا، طليقتي تعاقبني بمروان وأنا معملتش فيها حاجة». وأمرت