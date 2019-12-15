مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

السيتي والارسنال

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.

ولم يحتاج السيتي سوى دقيقتين، حتى افتتح التسجيل، عندما مرر المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس الكرة لكيفن دي بروين الذي سددها بعنف في الزاوية العليا اليسرى لمرمى أرسنال معلنا عن الهدف الأول. وعاد مانشستر سيتي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15، عن طريق سترلينج بعد تمريرة رائعة من دي بروين في الناحية اليسرى،