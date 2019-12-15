البرهان: القوات المسلحة لن تستجيب للابتزاز والاستقطاب السياسي

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

البرهان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي، إذ تعهد البرهان خلال لقائه، اليوم الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان تتطلب المزيد من التكاتف، وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة، للإسهام في تجاوز كل التحديات، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة. وحول الجهود الجارية لتحقيق السلام، قال البرهان: «إن السلام ظللنا ننتظره طويلا منذ الاستقلال»،