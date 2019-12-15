كلاكيت تالت مرة.. واقعة تنمر جديدة على مسن بطنطا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

الاعتداء على مسن

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة تنمر جديدة، بطلها مسن يرتدي زي «عامل نظافة»، حيث ظهر في الفيديو شاب يعتدي على مسن بالصفع على الوجه، والسخرية، والتعدي بالضرب والألفاظ النابية بأحد الشوارع بمحافظة طنطا، فيما أثار الفيديو اللاإنساني حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الشباب ومعاقبتهم. الواقعة الجديدة أعادت للأذهان واقعة التنمر على الطالب السوداني، الذي تم تكريمه من قبل الرئيس وجلوسه بجواره في منتدى شباب العالم المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وفي وقت سابق ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بالتنمر على طالب جنوب السودان، بعد بث الواقعة على موقع «tik tok» الذي لاقى سخط رواد السوشيال ميديا. وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا شابا إفريقيا، أثناء سيره فى الشارع حاملا حقيبة مدرسية بمنطقة حدائق القبة، وسخروا منه،