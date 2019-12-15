جريمة

كلاكيت تالت مرة.. واقعة تنمر جديدة على مسن بطنطا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
الاعتداء على مسن
الاعتداء على مسن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة تنمر جديدة، بطلها مسن يرتدي زي «عامل نظافة»، حيث ظهر في الفيديو شاب يعتدي على مسن بالصفع على الوجه، والسخرية، والتعدي بالضرب والألفاظ النابية بأحد الشوارع بمحافظة طنطا، فيما أثار الفيديو اللاإنساني حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الشباب ومعاقبتهم. الواقعة الجديدة أعادت للأذهان واقعة التنمر على الطالب السوداني، الذي تم تكريمه من قبل الرئيس وجلوسه بجواره في منتدى شباب العالم المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وفي وقت سابق ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بالتنمر على طالب جنوب السودان، بعد بث الواقعة على موقع «tik tok» الذي لاقى سخط رواد السوشيال ميديا. وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا شابا إفريقيا، أثناء سيره فى الشارع حاملا حقيبة مدرسية بمنطقة حدائق القبة، وسخروا منه،
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الطفل -مروان (2)

والد الطفل «مراون»: طليقتي جواها قسوة ووحشية وإجرام

قال عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية التعذيب، الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأنها لا تريد بقاءه معها وتربيته، إن والدته تعاني من خلل نفسي. وأضاف نافع، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن طليقته أرسلت له قبل ذلك فيديوهات ورسائل صوتية أثناء ضربها لـ«مروان»، مضيفًا: «جواها قسوة ووحشية وإجرام في حق الطفولة.. ابني أنا ذنبه إيه».
شاب- يهدد -بالانتحار -من -فوق -الكوبرى (1)

«أبويا مش عايز يجوزني».. شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري منية النصر

وقف شاب أعلى كوبرى منية النصر بمحافظة الدقهلية، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه في المياه في محاولة لإجبار والده على يوافق على زواجه، قبل أن يتمكن الأهالى من إنقاذه. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري. على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى منزل أسرته.
انتحار

طالبة تحاول الانتحار بـ«سم فئران» داخل مدرسة بسوهاج

كانت الأجواء تبدو عادية بمدرسة الثانوية التجارية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إلا أن الحال تبدل عندما أمسكت طالبة بزجاجة بها مادة سامة «سم فئران» في محاولة منها للانتحار داخل فصل المدرسة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد تمكن زملائها من انتزاع الزجاجة من بين يديها وسكبها على الأرض. تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول «ياسمين. ف. ع»، 16 سنة، طالبة بمدرسة الثانوية التجارية بدائرة المركز، عقب تناولها مادة سامة.
شادي محمد

22 ديسمبر.. الحكم على زوجة شادي محمد بتهمة السرقة

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، وشقيقها و2 آخرين، بتهمة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر للحكم. وتعرضت شقة لاعب النادي الأهلي السابق، شادي محمد، للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، حيث تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها، إذ حرر محضرًا رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.
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الطفل -مروان (2)

النيابة تصدر 4 قرارات في واقعة تعذيب طفل على يد أمه

4 قرارات أصدرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية فجر اليوم السبت، في واقعة اتهام ربة منزل بالاعتداء بالضرب على طفلها "مروان" في مقطع فيديو أثار موجة غصب عارمة لدى الكثيرين خلال الساعات الماضية، وأمرت النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم بحجز الأم وتدعى "تهاني.إ." 36 سنة، لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وعرضها على إخصائين بمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها، وإيداع الطفل دار رعاية تابعة لمجلس الأمومة والطفولة، وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان وجود إصابات به من عدمه.
محكمة-ارشفية

نظر أولى جلسات محاكمة كمساري طنطا في «ضحية التذكرة»

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "مجدي.إ" كمساري قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، أمام ؛ لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، التى انتهت التحقيقات فيها إلى توافر نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداءً عندما حاد المتهم عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك.
نقود-مصرية (3)

ضبط شخصين حصلا على قروض بنكية بمستندات مزورة

بلاغ تلقاه فرع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا كشف عن شخصين حصلا على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة إذ تقدما بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما مزوران، وأكدت التحريات صحة البلاغ. جهود البحث توصلت إلى أن وراء اتكارب الواقعة كل من: حاصلة على معهد فنى ومساعد مدير مبيعات (يقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، السجل الأول بقيمة 50 ألف جنيه للحصول على قرض بـ74 ألفا، والثاني برأس مال 120 ألف جنيه للحصول على قرض بقيمة 170 ألفا.
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