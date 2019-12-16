رياضة

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
الزمالك
الزمالك
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط.وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، ويمتلك طلائع الجيش لاعبين دوليين، ولاعبا دوليا في منتخبات الشباب.ويحتل الزمالك بقيادة مديره
اقرأ المزيد
مانشستر سيتي - أرسنال

مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.
حسام البدري - المنتخب الوطني

أزمة جديدة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني

علمت "التحرير" كواليس الأزمة التي نشبت بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وطارق مصطفى المدرب العام بالجهاز، خلال الفترة الماضية، حيث اندلعت الأزمة بعد أن طلب مصطفى من البدري التحدث مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لصرف مكافأة 12 ألف جنيه للجهاز الفني بعد الفوز بودية ليبيريا وفقًا لما تنص عليه لائحة المنتخب الأول. ورد البدري على مصطفى قائلا: "معرفش حاجة عن الموضوع ده أنا مقريتش اللايحة"، فرد عليه مصطفى فائلا: "أنا جيبتها وقريتها".
الأهلى- وحرس الحدود- (3)

السولية يقود الأهلي لعبور الحدود في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مستحقًا من نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ18 في صدارة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز الثامن. الأهلي سيطر على كل مجريات اللقاء دون أي خطورة تذكر لفريق حرس الحدود الذي خاض مباراة دفاعية في المقام الأول في محاولة منه للتصدي لطوفان هجمات لاعبي القلعة الحمراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز (1)

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
الزمالك- والشرقية (2)

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
سباستيان-ديسابر (4)

«سباستيان ديسابر VS الزمالك».. لا تعادلات

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب. فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.
بيراميدز والزمالك (4)

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]