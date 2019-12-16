الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

الزمالك

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط.وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، ويمتلك طلائع الجيش لاعبين دوليين، ولاعبا دوليا في منتخبات الشباب.ويحتل الزمالك بقيادة مديره