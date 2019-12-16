جريمة

مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سير

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
أرشيفية
أرشيفية
شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثين مروريين صباح اليوم الإثنين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، فيما شهد طريق أسيوط منفلوط الزراعى وقوع حادث مروري ثالث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين، وتولت الأجهزة الأمنية التدخل السريع لانقاذ ركاب السيارات التى تعرضت للحوادث الثلاثة، وسرعان ما تم إرسال سيارات إسعاف إلى أماكن الحوادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محاضر بالوقائع الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بأسيوط بلاغا بتصادم سيارتين بمدخل كوبري منفلوط القبلي بالطريق الزراعي أمام عزبة شلقامي، مما أسفر عن وفاة الطبيب قائد السياره الملاكى، وإصابة شخصين من مستقلى الأخرى. في سياق متصل سجلت غرفة عمليات المرور حادثا بطريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي، نتج عنه إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات
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«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
وزارة-الداخلية

ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
ضبط-60-قطعة-أثرية-وعملات-معدنية-في-المنيا (5)

ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك بعد بلاغ من الجيران برصد دخول عمال وأدوات حفر إلى العقار رقم 7 بعطفة الطومي بمنطقة الدرب الأحمر، وأكدت التحريات الأمنية صحة متحوى البلاغ، وبإعداد حملة لمداهمة المكان وتفتيشه تم ضبط المتهمين، وعُثر على حفرة اتساعها 4 أمتار، وعمق 6 أمتار، وكانوا يتابعون الحفر بما من شأنه أن يؤثر على أساس المنزل والمنازل المجاورة، وذلك اعتقادًا منهم بوجود آثار أسفل المنزل، وتم التحفظ على أدوات الحفر.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تنهي حلم «قناة الست» في الطالبية

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة لاتهامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل، إذ أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" مستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.
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جثة

«قتلها علشان مبتخلفش».. لغز جثة سيدة داخل شقة برديس

"زوجها قتلها علشان مبتخلفش" كلمات خرجت كالرصاص من أفواه أسرة ربة منزل لم تكمل عقدها الثاني بعد، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بمنطقة "برديس" بمحافظة سوهاج واختفاء زوجها في ظروف غامضة، لاسيما اترفاع حدة الخلافات بينه وبين رفيقة دربه ورفضه إتمام تعليمها لتشكل القضية لغزا محيرا يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بتكثيف التحريات والاستعانة بعناصر الشرطة السرية.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

إصابة 11 شخصا في تصادم 5 سيارات أعلى الدائري بالتجمع

حادث مروري بين عدد من السيارات بينهم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص، وسيارات نصف نقل أعلى الطريق الدائرى بالتجمع بمنطقة القاهرة الجديدة أسفر عن إصابة 11 شخصا. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات واعادتها إلي طبيعتها. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.
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