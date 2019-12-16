مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سير

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

أرشيفية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثين مروريين صباح اليوم الإثنين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، فيما شهد طريق أسيوط منفلوط الزراعى وقوع حادث مروري ثالث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين، وتولت الأجهزة الأمنية التدخل السريع لانقاذ ركاب السيارات التى تعرضت للحوادث الثلاثة، وسرعان ما تم إرسال سيارات إسعاف إلى أماكن الحوادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محاضر بالوقائع الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بأسيوط بلاغا بتصادم سيارتين بمدخل كوبري منفلوط القبلي بالطريق الزراعي أمام عزبة شلقامي، مما أسفر عن وفاة الطبيب قائد السياره الملاكى، وإصابة شخصين من مستقلى الأخرى. في سياق متصل سجلت غرفة عمليات المرور حادثا بطريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي، نتج عنه إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات