الشرطة تكشف مخطط زوجين حاولا غسل 25 مليون جنيه

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

مبالغ مالية - أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين بالاتجار فى المخدرات وزوجته، يقيمان بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية؛ لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، بمبالغ قدرت بنحو 25 مليون جنيه، وذلك عن طريق دمجها فى مشروعات مختلفة في محاولة لإضفاء قدر من الشرعية عليها.

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهم وزوجته، أسسا عدة مشاريع فى مجالات متنوعة بين التجارة والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، ومن خلال أقارب لهما، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. ومع حصر ورصد ممتلكات المتهم وزوجته، وتتبع ثروات ذوى

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهم وزوجته، أسسا عدة مشاريع فى مجالات متنوعة بين التجارة والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، ومن خلال أقارب لهما، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



ومع حصر ورصد ممتلكات المتهم وزوجته، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.







