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اتجاهات النظام الغذائي في 2020.. تناول دقيق الموز

يجب البحث عن دقيق الموز ودقيق جوز الهند للخبز بالإضافة إلى ابتكارات جديدة في الأطعمة المعلبة مثل الباستا المجففة القائمة على البقوليات والرقائق والوجبات الخفيفة
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أنظمة غذائية في 2020
أنظمة غذائية في 2020
كان النظام الغذائي النباتي متربعا على عرش الأنظمة الغذائية في عام 2019، وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي كشفت تأثيره السلبي على الصحة، لكن كان هناك دراسات أخرى تدعمه من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص والكوكب. ولم يكن النظام النباتي الوحيد الذي شغل عقول المستهلكين، حيث انتشرت الأنظمة الغذائية التي لديها القدرة على فقدان الوزن والحصول على سعرات حرارية أقل، ولكن لكل شيء آثار إيجابية وسلبية، فكان لا بد من التركيز على جميعها، كما هناك تنبؤات مختلفة لأنظمة غذائية وأطعمة فعالة في عام 2020.
لا شك أن في 2020 سيكون هناك اهتمام مستمر بالأطعمة النباتية، وخاصة البروتينات النباتية، وفقا لما أعلنت عنه أخصائية التغذية كريستين بيك. وسواء كنت تريد لأن تصبح نباتيا خلال العام القادم أو تدمج المزيد من الوجبات النباتية في نظامك الغذائي، فعليك معرفة أن النباتات لها أهمية كبيرة في النظام الغذائي وتدخل
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الفلفل-الحار

الأطعمة الحارة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

الأطعمة الحارة لها مذاق خاص، تشجع على تناول الطعام، وقد تصل إلى الإدمان لدى بعض الأشخاص، بمعنى أن البعض قد لا يستطيع تناول الطعام إلا حارا، وبالرغم أن لها آثار جانبية تتمثل في الإصابة بالإمساك والبواسير، لكن يجب النظر إلى الجانب الإيجابي أيضا. منذ القدم، كانت تصنع الزوجات الزنجبيل من أجل علاج اضطرابات المعدة، وتنصح بمضغ القرنفل لتقليل وجع الأسنان، وكان الأمر الذي أثبتته الأبحاث الحديثة أن تناول الفلفل الحار يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
حليب-جوز-الهند

حليب الأبقار والصويا.. ما كمية السكر الموجودة فيهما؟

من منا لا يحب تناول الحليب وفي الغالب ما تناولت المعلب منه مرة على الأقل، وربما لاحظت أن أغلب الأنواع تحتوي على السكر، ولكن هذا لا يعني كون السكر الموجود بالحليب مضر، بل من المهم أن تعرف من أين يأتي والكمية الموجودة داخله، وذلك من أجل اختيار النوع الأفضل لصحتك. الكثير من الأشخاص يحاولون تجنب السكر المضاف، وهذا الأمر جيد بالنسبة للصحة، وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر المضاف تساعد في الحصول على سعرات حرارية إضافية في نظامك الغذائي بدون الحصول على عناصر غذائية.
الجلوتين

مفيد ولكن.. تعرف أكثر على الجلوتين وآثاره على الجسم

انتشرت الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين بشكل كبير، خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية الجلوتين، حيث حققت العديد من الدول الملايين من ورائها، وقديما كان من الصعب تناول أغذية خالية من الجلوتين لكن حاليا أصبح الأمر أكثر سهولة، وفي البداية، سيكون عليك معرفة ما هو الجلوتين والأطعمة التي تحتوي عليه، بالإضافة إلى تأثيره على المصابين بالحساسية، فكل تلك الأمور تجعلك أكثر دراية بمن حولك، وقد تساعدك في التعامل معهم إذا كنت تقدم لهم الأطعمة وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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الام-الظهر

كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام. ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
اضرار-السفر-كثيرا-1

لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
عصير-الجزر

اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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