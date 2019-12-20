اتجاهات النظام الغذائي في 2020.. تناول دقيق الموز

يجب البحث عن دقيق الموز ودقيق جوز الهند للخبز بالإضافة إلى ابتكارات جديدة في الأطعمة المعلبة مثل الباستا المجففة القائمة على البقوليات والرقائق والوجبات الخفيفة

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

كان النظام الغذائي النباتي متربعا على عرش الأنظمة الغذائية في عام 2019، وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي كشفت تأثيره السلبي على الصحة، لكن كان هناك دراسات أخرى تدعمه من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص والكوكب. ولم يكن النظام النباتي الوحيد الذي شغل عقول المستهلكين، حيث انتشرت الأنظمة الغذائية التي لديها القدرة على فقدان الوزن والحصول على سعرات حرارية أقل، ولكن لكل شيء آثار إيجابية وسلبية، فكان لا بد من التركيز على جميعها، كما هناك تنبؤات مختلفة لأنظمة غذائية وأطعمة فعالة في عام 2020.

لا شك أن في 2020 سيكون هناك اهتمام مستمر بالأطعمة النباتية، وخاصة البروتينات النباتية، وفقا لما أعلنت عنه أخصائية التغذية كريستين بيك. وسواء كنت تريد لأن تصبح نباتيا خلال العام القادم أو تدمج المزيد من الوجبات النباتية في نظامك الغذائي، فعليك معرفة أن النباتات لها أهمية كبيرة في النظام الغذائي وتدخل

لا شك أن في 2020 سيكون هناك اهتمام مستمر بالأطعمة النباتية، وخاصة البروتينات النباتية، وفقا لما أعلنت عنه أخصائية التغذية كريستين بيك.

وسواء كنت تريد لأن تصبح نباتيا خلال العام القادم أو تدمج المزيد من الوجبات النباتية في نظامك الغذائي، فعليك معرفة أن النباتات لها أهمية كبيرة في النظام الغذائي وتدخل في جميع الأصناف، وذلك حسبما كر موقع "الديلي ميل" البريطاني.

أطعمة معتمدة على النباتات فقط



هذه الأطعمة ليست جديدة، وهناك القليل من الأشخاص الذين اختاروا البقوليات في نظامهم الغذائي، والنظام المعتمد على النباتات سيكون سائدا في 2020، حيث إن تناول الأطعمة النباتية جيد للصحة والكوكب، ومن أفضل الاختيارات التي يمكن وضعها في نظامك الجديد الخضروات، والفاكهة، والبقوليات، بالإضافة إلى المكسرات، والبذور وكميات معتدلة من الحبوب الكاملة.

الحبوب غير المعالجة



تدخل حبوب الكينوا في كل الأطعمة منذ 5 سنوات ماضية، حيث لها فوائد صحية، لكن مشتري الأطعمة يبحثون الآن عن خيارات أكثر تنوعا، فقديما كان النظام الغذائي المتنوع يحتوي على حبوب غير معالجة مثل الفارو، والحنطة، والبشنة، والبرغل، وحان الوقت لإدخال تلك الحبوب المتنوعة بشكل كثيف في الأطعمة، حيث تحتوي على ما يكفي من الألياف التي لها فوائد صحية تشمل تقليل الكوليسترول، وخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والسكري من النوع 2.

اقرأ أيضا: فوائد أوراق الجوافة.. خفض الوزن والسكر في الدم



أوضحت "بيك" أن منتجات الخبز والحبوب الكاملة مصنوعة من الحبوب غير المعالجة التي تزداد شعبيتها ويتطور مفهومها لدى الأشخاص، ولكن يجب معرفة أن معالجتها له تأثير على الصحة خاصة صحة الجهاز الهضمي، لذا يعتبر الخبز المصنوع من الحبوب غير المعالجة خيارا جيدا في العام الجديد.

نظام نباتي يعتمد على كل شيء



خلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق السوبر ماركت كل أنواع الأطعمة النباتية مثل اللازانيا والنقانق إلى الجبن وفطائر اللحوم، حتى ازدادت شعبيتها، حيث أشارت "بيك" إلى أنه بالرغم أن هذه الأصناف تبدو شهية وصحية لأنها معتمدة على النباتات لكن هذا لا يعني أنها قد تكون صحية كما تعتقد.

وأضافت أن العديد من الأطعمة الخفيفة كبدائل اللحوم ومنتجات الألبان وبدائل الأطعمة المصنعة تحتوي على مستويات عالية من الزيت النباتي المعالج، لذا على المستهلكين اختيار الأطعمة التي تحتوي على نباتات فقط والتي لا تشتمل على منكهات صناعية أو محليات أو مشتقات السكر.

بدائل الدقيق



وفقا لما كشفت عنه أخصائية التغذية، فإن الاتجاه القائم على البروتينات النباتية سيحتاج إلى إيجاد بديل للدقيق العادي كواحد آخر مصنوع من الفواكه والخضروات، حيث أوضحت أنه يجب البحث عن دقيق الموز ودقيق جوز الهند للخبز بالإضافة إلى ابتكارات جديدة في الأطعمة المعلبة مثل الباستا المجففة القائمة على البقوليات والرقائق والوجبات الخفيفة.

إذا كنت تريد أن تصبح أكثر صحة من بداية العام الجديد، فعليك تغيير أسلوب حياتك والتركيز على الأطعمة التي يستفيد منها جسمك وجعل الخضروات والفاكهة جزء من وجباتك اليومية.

