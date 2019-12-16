تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الزمالك

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع:- حراسة المرمى: محمد عواد.- خط الدفاع: عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام.- خط الوسط: أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - أوناجم.- خط الهجوم: مصطفى محمد.ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون،