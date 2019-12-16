رياضة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
الزمالك
الزمالك
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع:- حراسة المرمى: محمد عواد.- خط الدفاع: عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام.- خط الوسط: أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - أوناجم.- خط الهجوم: مصطفى محمد.ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون،
اقرأ المزيد
قرعة الدوري الأوروبي

تعرف على قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي

أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتم اختيار فريق من المستوى الأول، ليلاقي فريقا آخر في المستوى الثاني، مع مراعاة عدة نقاط من بينها، حصول فرق المستوى الأول على أفضلية خوص اللقاء الثاني على أرضها. كما لا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد ذاته في الدور الثاني، ولا يجوز أن يقع فريق ما في مواجهة مع الفريق الآخر الذي تأهله معه من المجموعة الثانية بالدور الأول.
قرعة دوري الأبطال (1)

مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
الزمالك- والشرقية (5)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك- والشرقية (5)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز (1)

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
الزمالك- والشرقية (2)

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
سباستيان-ديسابر (4)

«سباستيان ديسابر VS الزمالك».. لا تعادلات

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب. فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]