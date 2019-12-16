جريمة

تفاصيل مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة
وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبلت مستشفيات الحالات التى بلغت (163) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية.
ونظمت مديريتا أمن "الإسماعيلية، البحرالأحمر" احتفاليتين لعدد من الأطفال والطلبة والطالبات "من ذوى الإعاقة" بمقر أندية الشرطة بنظاق المحافظتين، استمراراً لتنفيذ مبادرات (كلنا واحد – حياة كريمة) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها
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جثة (5)

«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
وزارة-الداخلية

ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
ضبط-60-قطعة-أثرية-وعملات-معدنية-في-المنيا (5)

ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك بعد بلاغ من الجيران برصد دخول عمال وأدوات حفر إلى العقار رقم 7 بعطفة الطومي بمنطقة الدرب الأحمر، وأكدت التحريات الأمنية صحة متحوى البلاغ، وبإعداد حملة لمداهمة المكان وتفتيشه تم ضبط المتهمين، وعُثر على حفرة اتساعها 4 أمتار، وعمق 6 أمتار، وكانوا يتابعون الحفر بما من شأنه أن يؤثر على أساس المنزل والمنازل المجاورة، وذلك اعتقادًا منهم بوجود آثار أسفل المنزل، وتم التحفظ على أدوات الحفر.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تنهي حلم «قناة الست» في الطالبية

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة لاتهامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل، إذ أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" مستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.
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وزارة-الداخلية

مكافحة المخدرات تستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددا من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس (أعضاء جمعية البحث الجنائى التابعة للجنة الثقافية بالكلية) ومشرفيهم. خلال الزيارة تم الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة الوزارة على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلاً عن دور الإدارة التوعوى الذى تنيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات.
قوات-الشرطة (3)

60 ثانية ترصد استعدادات تأمين منتدى شباب العالم

60 ثانية هي مدة مقطع فيديو أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد استعدادات الوزارة لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، والذي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثالثة منه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

الشرطة تنهي نزاع عائلتين في القوصية بأسيوط

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
كلبش

طالب بدرجة نصاب.. استولى على بيانات العملاء وسرقهم

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكترونى وعملائهم، فقد تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.
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