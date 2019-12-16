تفاصيل مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مستشفى الشرطة

وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبلت مستشفيات الحالات التى بلغت (163) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية.

ونظمت مديريتا أمن "الإسماعيلية، البحرالأحمر" احتفاليتين لعدد من الأطفال والطلبة والطالبات "من ذوى الإعاقة" بمقر أندية الشرطة بنظاق المحافظتين، استمراراً لتنفيذ مبادرات (كلنا واحد – حياة كريمة) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها

ونظمت مديريتا أمن "الإسماعيلية، البحرالأحمر" احتفاليتين لعدد من الأطفال والطلبة والطالبات "من ذوى الإعاقة" بمقر أندية الشرطة بنظاق المحافظتين، استمراراً لتنفيذ مبادرات (كلنا واحد – حياة كريمة) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.



وتضمن الاحتفال عروضاً وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.



