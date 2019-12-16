رياضة

مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
قرعة دوري الأبطال
قرعة دوري الأبطال
أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
وفيما يلي جميع مواجهات ثمن النهائي: - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) - ريال مدريد (إسبانيا) × مانشستر سيتي (إنجلترا) - أتالانتا (إيطاليا) × فالنسيا (إسبانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) × ليفربول (إنجلترا) - تشيلسي (إنجلترا) × بايرن ميونخ (ألمانيا) -
اقرأ المزيد
قرعة الدوري الأوروبي

تعرف على قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي

أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتم اختيار فريق من المستوى الأول، ليلاقي فريقا آخر في المستوى الثاني، مع مراعاة عدة نقاط من بينها، حصول فرق المستوى الأول على أفضلية خوص اللقاء الثاني على أرضها. كما لا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد ذاته في الدور الثاني، ولا يجوز أن يقع فريق ما في مواجهة مع الفريق الآخر الذي تأهله معه من المجموعة الثانية بالدور الأول.
الزمالك- والشرقية (2)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- والشرقية (5)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جوارديولا

جوارديولا: السيتي غير قادر على منافسة كبار أوروبا

قلل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من قدرة فريقه مانشستر سيتي، على المنافسة على الألقاب مع كبار الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، ويأتي ذلك التصريح بعد سقوط السيتي على ملعبه الاتحاد، في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، أول من أمس، السبت، في قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، وأضاف جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "هذا هو المستوى الذي نواجهه".
جوارديولا

جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب البريميرليج

كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير، وبالفعل نجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي. ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء، لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لجوارديولا.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي برباعية في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا كبيرًا، على نظيره بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «تيرف مور»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل جابريل خيسوس هدف التقدم، ثم أضاف الهدف الثاني، وعزز هيرنانديز بهدف ثالث، واختتم رياض محرز رباعية السيتيزن، وسجل روبي برادي هدف أصحاب الأرض. الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
ريال مدريد

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]