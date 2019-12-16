مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

قرعة دوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.

وفيما يلي جميع مواجهات ثمن النهائي: - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) - ريال مدريد (إسبانيا) × مانشستر سيتي (إنجلترا) - أتالانتا (إيطاليا) × فالنسيا (إسبانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) × ليفربول (إنجلترا) - تشيلسي (إنجلترا) × بايرن ميونخ (ألمانيا) -