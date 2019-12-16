«المصنفات» تنهي حلم «قناة الست» في الطالبية

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

قناة فضائية

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة لاتهامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل، إذ أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" مستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها فى حضور مالكتها تم ضبط وحدتي "آبل" محمل عليهما برامج مونتاج وفوتوشوب، وهما يعملان كوحدة مونتاج ويحويان أيضاً على بعض الأعمال الفنية، جهاز لاب توب يحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، وفيديوهات مصورة ومواد إعلانية إضافة إلى وحدة



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها فى حضور مالكتها تم ضبط وحدتي "آبل" محمل عليهما برامج مونتاج وفوتوشوب، وهما يعملان كوحدة مونتاج ويحويان أيضاً على بعض الأعمال الفنية، جهاز لاب توب يحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، وفيديوهات مصورة ومواد إعلانية إضافة إلى

وحدة معالجة مركزية تحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، ولوجوهات لإحدى القنوات، وفيديوهات مصورة داخل الأستوديو الخاص بالشركة، وإحدى الأعمال الفنية و3 كاميرات تصوير ماركات مختلفة و"هارد ديسك" محمل عليه مواد إعلانية وفيديوهات مصورة.



وتمثلت مخالفات القناة في إدارة إستوديو تصوير بدون ترخيص وعدم الحصول على رخصة مصنفات، استخدام برامج مقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات، واستخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص، وإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص".



