ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

أرشيفية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك بعد بلاغ من الجيران برصد دخول عمال وأدوات حفر إلى العقار رقم 7 بعطفة الطومي بمنطقة الدرب الأحمر، وأكدت التحريات الأمنية صحة متحوى البلاغ، وبإعداد حملة لمداهمة المكان وتفتيشه تم ضبط المتهمين، وعُثر على حفرة اتساعها 4 أمتار، وعمق 6 أمتار، وكانوا يتابعون الحفر بما من شأنه أن يؤثر على أساس المنزل والمنازل المجاورة، وذلك اعتقادًا منهم بوجود آثار أسفل المنزل، وتم التحفظ على أدوات الحفر.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وهمكل من: "ا س"، عامل أحذية، "ع ع"، عامل، "ح ج"، عامل، "م ج ر" 26 سنة، عامل، "ا.س"، 30 سنة، عامل، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر للمتهم الأول". وعثرت القوات بداخل المنزل على حفرة قطرها 2 × 2 متر



وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وهمكل من: "ا س"، عامل أحذية، "ع ع"، عامل، "ح ج"، عامل، "م ج ر" 26 سنة، عامل، "ا.س"، 30 سنة، عامل، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر للمتهم الأول".



وعثرت القوات بداخل المنزل على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب على 3 دلو بلاستيك، فأس، 2 غلق جلد، سلم خشب زوجي، عتلة حديدية،مسطرين، سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية.



بمواجهة المتهمين بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.







