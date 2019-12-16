جريمة

ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك بعد بلاغ من الجيران برصد دخول عمال وأدوات حفر إلى العقار رقم 7 بعطفة الطومي بمنطقة الدرب الأحمر، وأكدت التحريات الأمنية صحة متحوى البلاغ، وبإعداد حملة لمداهمة المكان وتفتيشه تم ضبط المتهمين، وعُثر على حفرة اتساعها 4 أمتار، وعمق 6 أمتار، وكانوا يتابعون الحفر بما من شأنه أن يؤثر على أساس المنزل والمنازل المجاورة، وذلك اعتقادًا منهم بوجود آثار أسفل المنزل، وتم التحفظ على أدوات الحفر.
وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وهمكل من: "ا س"، عامل أحذية، "ع ع"، عامل، "ح ج"، عامل، "م ج ر" 26 سنة، عامل، "ا.س"، 30 سنة، عامل، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر للمتهم الأول". وعثرت القوات بداخل المنزل على حفرة قطرها 2 × 2 متر
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جثة (5)

«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
وزارة-الداخلية

ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تنهي حلم «قناة الست» في الطالبية

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة لاتهامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل، إذ أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" مستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.
مستشفى-الشرطة

تفاصيل مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية

وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبلت مستشفيات الحالات التى بلغت (163) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية.
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اموال

الشرطة تكشف مخطط زوجين حاولا غسل 25 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين بالاتجار فى المخدرات وزوجته، يقيمان بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية؛ لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، بمبالغ قدرت بنحو 25 مليون جنيه، وذلك عن طريق دمجها فى مشروعات مختلفة في محاولة لإضفاء قدر من الشرعية عليها.
الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
اعدام

تنفيذ الإعدام على المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

أعلن محامون أن القوات الأمنية نفذت حكم الإعدام فى حق "إبراهيم محمود"، 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة "جنى" البالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بإعدامه شنقًا، جراء الإثم الذى ارتكبه باختطاف الطفلة وهتك عرضها واغتصابها والشروع فى قتلها، وهو الحكم الذى أعربت أسرة الطفلة المجني عليها عن أنه قمة العدالة وعنوان الحقيقة، وشفى غليل الأم والأب وأنصفهما، مؤكدين أن الحكم سيكون رادعا لكل شيطان تسول له نفسه أن تمتد يده بالسوء إلى طفل بريء.
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