جريمة

ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
نجحت مديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.ومن ناحية أخرى نجحت مديرية أمن أسوان بالإشتراك مع قطاع
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«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
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ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك بعد بلاغ من الجيران برصد دخول عمال وأدوات حفر إلى العقار رقم 7 بعطفة الطومي بمنطقة الدرب الأحمر، وأكدت التحريات الأمنية صحة متحوى البلاغ، وبإعداد حملة لمداهمة المكان وتفتيشه تم ضبط المتهمين، وعُثر على حفرة اتساعها 4 أمتار، وعمق 6 أمتار، وكانوا يتابعون الحفر بما من شأنه أن يؤثر على أساس المنزل والمنازل المجاورة، وذلك اعتقادًا منهم بوجود آثار أسفل المنزل، وتم التحفظ على أدوات الحفر.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تنهي حلم «قناة الست» في الطالبية

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة لاتهامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل، إذ أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" مستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.
مستشفى-الشرطة

تفاصيل مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية

وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبلت مستشفيات الحالات التى بلغت (163) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية.
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جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

الشرطة تنهي نزاع عائلتين في القوصية بأسيوط

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
إطلاق-نار

خلاف أنهته طلقة.. خناقة الجيران انتهت بقتيل في أسوان

لا تخلو أي منطقة من خلافات الجيرة، من مشاحنات ومناوشات عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء وكبار العائلات، لكن الأمر بدا مختلفا جملة وتفصيلا في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث وقع خلاف بين شقيقين ومزارع، واحتد النقاش بين الطرفين، فتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حامية الوطيس، أشهر على أثرها أحد الشقيقين سلاحا ناريا وأطلق عيارا أصاب جاره الذي نُقل إلى مستشفى إدفو العام ليتلقى العلاج اللازم، لكن محاولات الطاقم المعالج لإنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (7)

برعاية الشرطة.. الصلح بين أطراف عائلة في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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